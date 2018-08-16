Теперь можно понежиться в море

Ярославец выложил 600 тысяч за отдых в Болгарии. Нет, он не снял там шикарные апартаменты у моря. Всё дело в том, что мужчина задолжал крупную сумму по алиментам. Деньги на ребёнка не платил в течение нескольких месяцев, от судебных приставов прятался. Однако прожить без отдыха на море не смог. Мужчина купил путёвку в Болгарию и тут же вспомнил о старых долгах.



— Мужчина сразу же погасил всю сумму полностью. Теперь он может выезжать за границу, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.



А вот другой ярославец не хотел возвращать пять тысяч рублей. Из-за долга он задушил своего друга.