Ярославец вернул долг в 600 тысяч рублей, чтобы отдохнуть на море
16 августа 2018 08:29
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Ярославец выложил 600 тысяч за отдых в Болгарии. Нет, он не снял там шикарные апартаменты у моря. Всё дело в том, что мужчина задолжал крупную сумму по алиментам. Деньги на ребёнка не платил в течение нескольких месяцев, от судебных приставов прятался. Однако прожить без отдыха на море не смог. Мужчина купил путёвку в Болгарию и тут же вспомнил о старых долгах.
— Мужчина сразу же погасил всю сумму полностью. Теперь он может выезжать за границу, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.
А вот другой ярославец не хотел возвращать пять тысяч рублей. Из-за долга он задушил своего друга.
Фото: Анна Лурье
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