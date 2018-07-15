Авария произошла рано утром

Стали известны подробности ДТП, которое произошло сегодня в Ростовском районе.



В 7:15 столкнулись три автомобиля: «Фольксваген», «Тойота» и ВАЗ-2112.



— Одна машина перевернулась, у другой битая «морда», а третья — отечественная. Её просто не узнать, — рассказал очевидец ДТП Александр.



По предварительной информации, в аварии погиб 32-летний водитель отечественной машины. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.

