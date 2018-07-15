В тройном ДТП на трассе в Ярославской области погиб мужчина
15 июля 2018 12:06
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Стали известны подробности ДТП, которое произошло сегодня в Ростовском районе.
В 7:15 столкнулись три автомобиля: «Фольксваген», «Тойота» и ВАЗ-2112.
— Одна машина перевернулась, у другой битая «морда», а третья — отечественная. Её просто не узнать, — рассказал очевидец ДТП Александр.
По предварительной информации, в аварии погиб 32-летний водитель отечественной машины. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.
Фото: Александр Пастухов
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