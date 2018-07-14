Фура разлетелась на куски: в Ярославской области на трассе произошло страшное ДТП
14 июля 2018 20:43
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Сегодня в четвёртом часу дня в Ярославской области на трассе М-8 столкнулись грузовая «Газель» и фура «Мерседес». Это случилось в районе деревни Новинцы Переславского района.
— Фура в буквальном смысле разлетелась на куски, она валяется на боку с разваленным кузовом и грузом из него, — говорят очевидцы происшествия. — На это было страшно смотреть. Возле места ДТП работают гаишники, врачи медицины катастроф и спасатели МЧС.
По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. Его медики увезли в больницу.
Фото: МЧС
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