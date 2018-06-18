Сезон открыт: три секретных места в ярославских лесах, где уже пошли грибы

Пора по грибы!

В Ярославской области открылся грибной сезон. Грибники уже выкладывают фото с первыми подберезовиками. А значит — пора в лес! Где уже сейчас можно найти грибы, выяснил 76.ru.

Грибное время

Грибы не любят жару. Первая волна начинается в начале-середине мая. Летом грибы обычно начинают выглядывать из-под травы с середины июня — как раз сейчас и началась вторая волна. Чем она богата, рассказала миколог, доцент кафедры медицины, биологии, теории и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева:



— Сейчас самое оптимальное время идти за грибами. Вторая грибная волна продлится с середины июня и до конца июня. Это время грибов первой категории: белых, подберезовиков, лисичек и боровиков.

Ярославцы уже во всю обсуждают, какие грибы пошли, и делятся фотографиями трофеев в соцсетях.



— Только-только начинают расти лисички, каким-то чудом я нашла маленькие подберезовик и беленький, походила бы побольше, но меня спугнул лось, жутко их боюсь, судя по грозному мычанию, доносившемуся из густого березняка, лосяра был взрослый самец, так что я поспешила ретироваться, и наша охота на этом была завершена, — поделилась в соцсети любитель-грибник Светлана.



А вот с июля в лесу уже можно будет встретить опята, подосиновики и сыроежки. Но нужно успеть, так как исчезают они через пару недель.

Три секретных места, где растут грибы

Грибники не очень любят сдавать свои урожайные леса. Но мы выяснили, какие места кишат грибами уже сейчас:

Некрасовский район — в районе деревень Орешки и в районе самого Некрасовского. В лесу в Некоузском районе на южной стороне реки. Направление по курбской дороге: Ширинье и лес за Козьмодемьянском.

В какую погоду лучше собирать грибы

— Смотря для каких целей вы их собираете, — говорит Ольга Лазарева. — Если для сушки, то, конечно, лучше ходить в сухую погоду. В мокрую погоду они будут мокрые, и их сложно высушить. К тому же они начинают быстро гнить. Если планируете использовать в сыром виде, например, жарить или варить, то можно и в дождик собирать.

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