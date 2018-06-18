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Обзор
Сезон открыт: три секретных места в ярославских лесах, где уже пошли грибы
18 июня 2018 16:29
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В Ярославской области открылся грибной сезон. Грибники уже выкладывают фото с первыми подберезовиками. А значит — пора в лес! Где уже сейчас можно найти грибы, выяснил 76.ru.
Грибное время
Грибы не любят жару. Первая волна начинается в начале-середине мая. Летом грибы обычно начинают выглядывать из-под травы с середины июня — как раз сейчас и началась вторая волна. Чем она богата, рассказала миколог, доцент кафедры медицины, биологии, теории и методики обучения биологии ЯГПУ имени Ушинского Ольга Лазарева:
В корзинку или мимо: тест-игра на знание съедобных и несъедобных грибовЯрославцы уже во всю обсуждают, какие грибы пошли, и делятся фотографиями трофеев в соцсетях.
Три секретных места, где растут грибы
Грибники не очень любят сдавать свои урожайные леса. Но мы выяснили, какие места кишат грибами уже сейчас:
Карта всех грибных мест Ярославской области.
В какую погоду лучше собирать грибы
— Смотря для каких целей вы их собираете, — говорит Ольга Лазарева. — Если для сушки, то, конечно, лучше ходить в сухую погоду. В мокрую погоду они будут мокрые, и их сложно высушить. К тому же они начинают быстро гнить. Если планируете использовать в сыром виде, например, жарить или варить, то можно и в дождик собирать.
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Фото: Читатель 76.ru
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