От дыма задыхались соседи: в жилой пятиэтажке в Ярославле вспыхнул пожар

От дыма, валившего из квартиры, плохо стало соседям

На улице Ушакова во Фрунзенском районе Ярославля случился пожар в доме № 8. В шесть утра пожарные тушили квартиру на первом этаже. Весь подъезд эвакуировали во время ЧП.

— Одну бабушку с пятого этажа госпитализировали в больницу № 8, — рассказал 76.ru местный житель.

В квартире полностью обгорели стены, испорчена вся мебель. Однако жильцы квартиры, где случился пожар, не пострадали.