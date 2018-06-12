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От дыма задыхались соседи: в жилой пятиэтажке в Ярославле вспыхнул пожар
12 июня 2018 15:31
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На улице Ушакова во Фрунзенском районе Ярославля случился пожар в доме № 8. В шесть утра пожарные тушили квартиру на первом этаже. Весь подъезд эвакуировали во время ЧП.
— Одну бабушку с пятого этажа госпитализировали в больницу № 8, — рассказал 76.ru местный житель.
В квартире полностью обгорели стены, испорчена вся мебель. Однако жильцы квартиры, где случился пожар, не пострадали.
Фото: Читатель 76.ru
Видео: Читатель 76.ru
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