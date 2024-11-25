Зумеры не лентяи! Психологи — о том, как 20-летним справиться со стрессом из-за работы

Зумеры иначе смотрят на работу и сталкиваются с неожиданными проблемами Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Молодежь, только нашедшая или еще ищущая первый источник дохода, испытывает дикий стресс. По нашим опросам, страх не найти или не справиться с работой — один из самых главных для зумеров. Наши тюменские коллеги из 72.RU поговорили с психологами о том, почему молодых специалистов часто называют ленивыми, существует ли выгорание и как справиться со стрессом во время выбора и поиска первой работы.

Зумерам лень трудиться?

— Поскольку мы работаем с корпоративным направлением, могу сказать, что зумеры точно иначе относятся к работе. Думаю, это связано с тем, что сегодняшние молодые люди выросли в мире, где гораздо больше информации о том, как можно жить и работать, — рассуждает психолог, директор коммьюнити специалистов платформы «Поговорим.онлайн» Дарья Фролова. — Наши родители еще жили в другом строе, где было понятно, куда тебе нужно идти и как думать. Способность подвергать сомнению какие-то устои и находить новые решения была менее развита, а самих решений, на самом деле, было значительно меньше.

Психологи рассказали, как справиться со стрессом на работе Источник: Александра Тонку / Городские порталы

Казалось бы, при таком разнообразии неспособность найти работу по душе точно показатель лени. Но не всё так просто. Разнообразие выбора хоть и дает возможность найти свое место, но также вызывает и огромное количество напряжения у человека, только выходящего на рынок труда, говорят специалисты. Современному человеку приходится самому отвечать на вопрос «Чего я хочу?» и брать на себя ответственность.

Помимо этого, на ситуацию влияют и особенности мозга современного человека, считают психологи.

— Сейчас всё сопряжено с какими-то быстрыми удовольствиями — нам всё сложнее удерживать внимание. Социальные сети, вкусная еда, всё, что помогает как-то снять напряжение и получить быстрое удовольствие. А в реальности многие цели долгосрочные, — говорит психолог «Поговорим.онлайн» Виктория Авакимян.

Третья проблема — нереалистичная картинка «успешного успеха», которая окружает 20-летних, но на самом деле далека от реальности, отмечает психолог.

Соцсети создают нереалистичный образ будущего Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Апатия вместо работы. Что со мной не так?

— Лень в психотерапии никогда не рассматривается как первоначальное чувство, с которым мы работаем. По факту это способ справляться с тем, что не получается. Мы используем его, когда откладываем дела, которые нам не очень нравится делать. То есть мы в терапии разбираем, почему нам не нравится что-то делать, — говорит Дарья Фролова.

Зачастую лень связана со страхами. Вот несколько примеров, которые часто встречаются в работе. Один из них — страх неизвестного, связанный с новыми задачами. Второй — страх общения, когда сотрудник не может подойти к коллегам или начальнику и задать вопрос. Третья проблема — неправильно организованный рабочий день.

— Человек много времени потратил на одну задачу, просрочил другую, и вот он вечно в этой гонке, хотя на самом деле он мог, бы например, обсудить с руководителем, как ему реорганизовать задачи и найти другой подход, — уверена Дарья.

Зачастую причиной апатии может становиться страх будущего и неопределенность из-за разных внешних факторов: экономических потрясений, социальных изменений. В таких случаях помочь может некоторое приземление, считает психолог Виктория Авакимян.

Сегодняшние 18-летние молодые люди переживают за свое будущее из-за внешних факторов Источник: Ирина Шарова / 72.RU











— Стоит обратить внимание на те части жизни, на которые можно повлиять уже сегодня. Поищите, какие точки опоры у вас есть на данный момент. Можно делать зарядку, учиться. И конечно, я обратилась бы к специалисту, если справляться самой было бы трудно.

Выгорание существует или его придумали зумеры?

— Я думаю, что оно точно есть. И такой подход с некоторым обесцениванием — это довольно грустно, — считает психолог Виктория Авакимян. — Вот эта история про «соберись, всё нормально, это просто от безделья» — неправильная для работников любого возраста: как молодого, так и куда более взрослого.

Как объясняют специалисты, выгоранию предшествует ежедневный стресс, который мы копим внутри себя, ни с кем не делясь. Когда все ресурсы ежедневно направлены на обрабатывание того, что с тобой происходит, выполнять работу становится сложнее.

Тем не менее это не значит, что каждая рабочая проблема непременно связана с выгоранием, как принято иногда считать. Причиной могут быть и личные проблемы, и банальная усталость.

Как справиться со стрессом?

18–20 лет — возраст самоопределения, который может вызвать закономерные психологические сложности. В этот период молодые люди склонны испытывать стресс. У многих он как раз связан с поиском работы и заработком.

Просто сделать так, чтобы стресс навсегда исчез, не получится — с ним придется поработать, рассказала 72.RU Дарья Фролова.

— Убрать стресс совсем ни одному психологу не под силу, это уже из разряда волшебства. Нужно выяснить, как с этим стрессом человек привык справляться. Если он, например, не получал поддержки в ситуациях выбора и оставался со стрессом наедине, то он этот паттерн несет дальше и остается с ним один во взрослой жизни, — отмечает специалист.

Чтобы этот паттерн поменять, психологи обычно помогают человеку разобраться в первопричинах стресса, которые зачастую скрыты гораздо глубже, чем кажется.

— Хорошо бы попробовать понять вообще, с чем связан стресс. Думаю, он может быть следствием каких-то более ранних событий. Нужно обратить внимание на свою культурную среду, взаимоотношения в семье, влияние значимых для молодого человека взрослых фигур, — отмечает Виктория Авакимян.