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Работа Зумеры не лентяи! Психологи — о том, как 20-летним справиться со стрессом из-за работы

Зумеры не лентяи! Психологи — о том, как 20-летним справиться со стрессом из-за работы

Молодые только выходят на рынок труда, и это для них настоящее испытание

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1 комментарий

Зумеры иначе смотрят на работу и сталкиваются с неожиданными проблемами

Молодежь, только нашедшая или еще ищущая первый источник дохода, испытывает дикий стресс. По нашим опросам, страх не найти или не справиться с работой — один из самых главных для зумеров. Наши тюменские коллеги из 72.RU поговорили с психологами о том, почему молодых специалистов часто называют ленивыми, существует ли выгорание и как справиться со стрессом во время выбора и поиска первой работы.

Зумерам лень трудиться?

— Поскольку мы работаем с корпоративным направлением, могу сказать, что зумеры точно иначе относятся к работе. Думаю, это связано с тем, что сегодняшние молодые люди выросли в мире, где гораздо больше информации о том, как можно жить и работать, — рассуждает психолог, директор коммьюнити специалистов платформы «Поговорим.онлайн» Дарья Фролова. — Наши родители еще жили в другом строе, где было понятно, куда тебе нужно идти и как думать. Способность подвергать сомнению какие-то устои и находить новые решения была менее развита, а самих решений, на самом деле, было значительно меньше.

Психологи рассказали, как справиться со стрессом на работе

Казалось бы, при таком разнообразии неспособность найти работу по душе точно показатель лени. Но не всё так просто. Разнообразие выбора хоть и дает возможность найти свое место, но также вызывает и огромное количество напряжения у человека, только выходящего на рынок труда, говорят специалисты. Современному человеку приходится самому отвечать на вопрос «Чего я хочу?» и брать на себя ответственность.

Помимо этого, на ситуацию влияют и особенности мозга современного человека, считают психологи.

— Сейчас всё сопряжено с какими-то быстрыми удовольствиями — нам всё сложнее удерживать внимание. Социальные сети, вкусная еда, всё, что помогает как-то снять напряжение и получить быстрое удовольствие. А в реальности многие цели долгосрочные, — говорит психолог «Поговорим.онлайн» Виктория Авакимян.

Третья проблема — нереалистичная картинка «успешного успеха», которая окружает 20-летних, но на самом деле далека от реальности, отмечает психолог.

Соцсети создают нереалистичный образ будущего

Апатия вместо работы. Что со мной не так?

— Лень в психотерапии никогда не рассматривается как первоначальное чувство, с которым мы работаем. По факту это способ справляться с тем, что не получается. Мы используем его, когда откладываем дела, которые нам не очень нравится делать. То есть мы в терапии разбираем, почему нам не нравится что-то делать, — говорит Дарья Фролова.

Зачастую лень связана со страхами. Вот несколько примеров, которые часто встречаются в работе. Один из них — страх неизвестного, связанный с новыми задачами. Второй — страх общения, когда сотрудник не может подойти к коллегам или начальнику и задать вопрос. Третья проблема — неправильно организованный рабочий день.

— Человек много времени потратил на одну задачу, просрочил другую, и вот он вечно в этой гонке, хотя на самом деле он мог, бы например, обсудить с руководителем, как ему реорганизовать задачи и найти другой подход, — уверена Дарья.

Зачастую причиной апатии может становиться страх будущего и неопределенность из-за разных внешних факторов: экономических потрясений, социальных изменений. В таких случаях помочь может некоторое приземление, считает психолог Виктория Авакимян.

Сегодняшние 18-летние молодые люди переживают за свое будущее из-за внешних факторов

— Стоит обратить внимание на те части жизни, на которые можно повлиять уже сегодня. Поищите, какие точки опоры у вас есть на данный момент. Можно делать зарядку, учиться. И конечно, я обратилась бы к специалисту, если справляться самой было бы трудно.

Выгорание существует или его придумали зумеры?

— Я думаю, что оно точно есть. И такой подход с некоторым обесцениванием — это довольно грустно, — считает психолог Виктория Авакимян. — Вот эта история про «соберись, всё нормально, это просто от безделья» — неправильная для работников любого возраста: как молодого, так и куда более взрослого.

Как объясняют специалисты, выгоранию предшествует ежедневный стресс, который мы копим внутри себя, ни с кем не делясь. Когда все ресурсы ежедневно направлены на обрабатывание того, что с тобой происходит, выполнять работу становится сложнее.

Тем не менее это не значит, что каждая рабочая проблема непременно связана с выгоранием, как принято иногда считать. Причиной могут быть и личные проблемы, и банальная усталость.

Как справиться со стрессом?

18–20 лет — возраст самоопределения, который может вызвать закономерные психологические сложности. В этот период молодые люди склонны испытывать стресс. У многих он как раз связан с поиском работы и заработком.

Просто сделать так, чтобы стресс навсегда исчез, не получится — с ним придется поработать, рассказала 72.RU Дарья Фролова.

— Убрать стресс совсем ни одному психологу не под силу, это уже из разряда волшебства. Нужно выяснить, как с этим стрессом человек привык справляться. Если он, например, не получал поддержки в ситуациях выбора и оставался со стрессом наедине, то он этот паттерн несет дальше и остается с ним один во взрослой жизни, — отмечает специалист.

Чтобы этот паттерн поменять, психологи обычно помогают человеку разобраться в первопричинах стресса, которые зачастую скрыты гораздо глубже, чем кажется.

— Хорошо бы попробовать понять вообще, с чем связан стресс. Думаю, он может быть следствием каких-то более ранних событий. Нужно обратить внимание на свою культурную среду, взаимоотношения в семье, влияние значимых для молодого человека взрослых фигур, — отмечает Виктория Авакимян.

Если тревога мешает найти работу, лучше всего делиться своими переживаниями, считают психологи. Это можно делать как с близкими людьми, так и со специалистами, которые могут помочь выстраивать план действий. Это должно помочь снизить тревожность.

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Комментарии
1
Гость
51 минута
Завышенная самооценка у них!
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