«Показалось, что я сбил столб»: пьяный водитель на BMW влетел в толпу пешеходов и уехал, людей отбросило на середину дороги — кадры

От удара на BMW смяло бампер Источник: читатель 74.RU











Пьяный водитель на BMW X6 влетел в толпу пешеходов в Челябинске. Он сбил пятерых человек, среди которых был ребенок в коляске. После этого лихач не остановился, а продолжил ехать по своим делам, но скрыться не удалось. Через пару метров его задержали. Всё, что случилось, — собрали в одном материале.

ДТП в Челябинске произошло днем, около 14:30 по местному времени. Люди стояли на островке безопасности и ждали зеленого сигнала светофора. В это время водитель BMW X6 поворачивал направо. Он не вписался в поворот или пытался объехать других пешеходов, которым уже загорелся зеленый, и протаранил толпу. После этого водитель, не сбавляя скорости, поехал дальше. На кадрах видно, как к пострадавшим тут же подбежали очевидцы, а проезжавший рядом реанимобиль остановился оказать помощь.

ДТП случилось на перекрестке Чичерина и Братьев Кашириных Источник: камера «Интерсвязи»

Виновник аварии не успел далеко уехать. Чуть дальше по улице стояла машина ДПС. Но остановили лихача не сотрудники, а другие водители, которые тут же устроили за ним погоню.

— У всех иномарки, никто не хотел бить свои машины, а у меня «двенашка», ее не жалко, — признался один из догонявших в беседе с нашими коллегами из 74.RU. — Вытащил его [водителя], вытащил сразу ключи из замка, заглушил. В момент ДТП водитель по громкой говорил со своей дамой, отвлекался.

Неравнодушные люди погнались за виновником ДТП и остановили его Источник: читатель 74.RU

Из-за невнимательности водителя BMW X6 под колеса попали пять человек. Среди них грудной ребенок, который лежал в коляске, его мать, а также хоккеист КХЛ — голкипер фарм-клуба «Трактора» Алексей Щетинин. Двух женщин отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Оказалось, что водитель не просто отвлекся, а был пьяным. Алкотестер показал 1,074 млг/литр при норме до 0,356 промилле (0,16 млг/л) спиртного.

— Днем 25 ноября находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель BMW X6 совершил наезд на пешеходов, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребенок, которые с различными травмами доставлены в медицинские учреждения. С места происшествия водитель скрылся, но в кратчайшие сроки был задержан, — рассказали в Следственном комитете.

Виновным оказался 47-летний Алексей Корягин. В Челябинске у него есть ИП, основной вид деятельности которого — розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Теперь предпринимателю грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до семи лет по части 2 статьи 264 УК РФ.

— Думал, что «за руль пьяным не садись» — это какие-то слова просто. Но так жизнь меня подвела к тому, что я сел за руль. Вот. И доля секунды… Мне показалось, что я сбил просто столб. Дай бог, чтобы никто не умер. Но если надо, то я всё компенсирую, — сказал Корягин на первом допросе.