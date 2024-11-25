В Ярославле вспыхнул пожар в пятиэтажке. Видео

Пожар в пятиэтажке Источник: «Жесть Ярославль» / Vk.com











Утром 25 ноября в пятиэтажном доме в Дзержинском районе Ярославля начался пожар. Как сообщили очевидцы, возгорание появилось в одной из квартир на первом этаже на улице Панина, 29.

Судя по опубликованным в соцсетях видео, на месте происшествия работают пожарные. В окне на первом этаже выбиты стекла, оттуда валит дым. Местные жители столпились у припаркованных во дворе дома авто.

Кадры с места происшествия Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В МЧС подтвердили 76.RU, что пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже. Один человек был эвакуирован из квартиры до прибытия спасателей.

— В 10:06 поступило сообщение о возгорании в квартире, площадь пожара — пять квадратных метров. Горела мебель. Полная ликвидация пожара зарегистрирована в 10:54. В тушении участвовало четыре единицы техники и девять человек личного состава, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.