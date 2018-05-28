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Власти пообещали избавить ярославцев от залежей «зелёного масла» и кислогудронных прудов

28 мая 2018 09:53
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власть, экология, Ярославль, зелёное масло, кислогудронные пруды

Чиновники правительства Ярославской области пообещали, что в скором времени в регионе решатся две известные экологические проблемы. А именно будут ликвидированы залежи «зелёного масла» от бывшего сажевого завода и кислогудронные пруды на НПЗ имени Менделеева.

Ликвидировать в регионе объекты накопленного экологического вреда нам поможет корпорация «ГазЭнергоСтрой — Экологические технологии», — рассказали в правительстве Ярославской области. — Соглашение об этом губернатор Дмитрий Миронов подписал на Петербургском международном экономическом форуме.

Ликвидировать объекты будут путём непрямого сжигания без доступа кислорода с мощнейшей газоочисткой. Власти уверяют, что это безвредно. На всех этапах работ специалисты будут контролировать воздух газоанализаторами.

Когда речь идёт о «зелёном масле», подразумевается 10 тонн опаснейших отходов бывшего сажевого завода, которые десятки лет находятся под землей в черте Ярославля и постепенно стекают в Волгу, откуда идет водозабор на весь город.

Не менее опасно и содержание кислогудронных прудов на НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе. Недавно из-за них едва не произошла очень крупная экологическая катастрофа, которая могла отразиться на жителях десятков регионов.

Михаил Контуев
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Фото: Михаил Контуев
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