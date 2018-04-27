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В Ярославле на педагога колледжа возбудили уголовное дело о педофилии

27 апреля 2018 11:31
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педофил, колледж, Ярославль

Новый скандал о педофилии разгорается в Ярославле. Стало известно о том, что задержан педагог Провинциального колледжа — мужчину подозревают в педофилии.

— Возбуждено уголовное дело по статье 132, ч. 2, п. «б», — рассказали в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Известно, что мужчине вменяют три эпизода насильственных действий сексуального характера. Сейчас он находится под стражей, задержали его ещё 14 марта.

Корреспондент 76.ru выясняет подробности произошедшего. Но уже сейчас мы заглянули на страницу педагога в соцсетях. О себе мужчина пишет, что для него основной приоритет — семья и дети, а главное в людях — доброта и честность. На стене странички — философские высказывания.

Ольга Прохорова
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Фото: Анна Лурье, Vk.com
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