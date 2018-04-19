В Ярославле пропал 10-летний мальчик: объявили розыск по всему городу

Мальчика ищут больше суток

В Ярославле поисковый отряд ЯрСпас объявил розыск 10-летнего школьника Эдуарда Игнатьева. Мальчик пропал вчера утром, уйдя в школу в Дзержинском районе, и до сих пор не вернулся.

Его приметы: рост — 145 сантиметров, плотное телосложение, прямые русые волосы, оттопыренные уши. Был одет в тёмно-серую куртку и школьный костюм, розовую рубашку и темные полуботинки-полукроссовки.

— Всем, кто знает что-либо о местонахождении мальчика, просим позвонить на нашу горячую линию — 8-910-964-08-38, — говорят в ЯрСпасе.