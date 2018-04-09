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«Друзья всё видели, но убежали»: подробности трагической гибели ребёнка у железной дороги

9 апреля 2018 11:16
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дети, трагедия, Ярославль, Данилов

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девятилетнего мальчика в Данилове. 7 апреля он гулял возле железнодорожных путей. Ребёнка завалило дровами, которые были подготовлены для погрузки в вагоны.

Родители созванивались с мальчиком, когда он гулял с друзьями. Ребёнок сказал, что собирается домой. И пропал. Родители стали звонить ему на сотовый, но он не отвечал. Тогда они обратились в полицию. Полицейский и нашёл тело мальчика.

— Весёлый, добрый, отзывчивый мальчик. За что такое горе родным? Смерть близких, родных, друзей — всегда печальное и трагичное событие в жизни каждого человека. В такие минуты бывает трудно подобрать нужные слова, чтобы выразить всю скорбь и боль. Как сказать о том, что умерший был дорог? Что он был самым замечательным человеком? Очень трудно поверить, что тебя нет. Вечная память! Ты в наших сердцах, будь ангелом для родных. Мы скорбим, — написала в соцсетях подруга мальчика Олеся.

Стало известно, что у родителей остался ещё один сын, а не два, как сообщалось ранее. Соседка семьи рассказала, что помнит мальчика ещё совсем малышом.

— В тот день он был вместе с друзьями, они видели, как всё произошло, но испугались и убежали, — рассказала соседка семьи Анастасия.

Сейчас следователи устанавливают тех, кто должен был огородить опасное место.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Татьяна Волнистова/Vk.com
Продажа авто, мото
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