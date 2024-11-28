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Происшествия «Лежит, кричит»: в Ярославле у школы сбили 16-летнюю девушку. Видео

«Лежит, кричит»: в Ярославле у школы сбили 16-летнюю девушку. Видео

Первые подробности произошедшего

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9 комментариев

За Волгой сбили школьницу

Источник:

В четверг, 28 ноября, в Заволжском районе Ярославля у школы № 51 сбили 16-летнюю девушку. Авария случилась около трех часов дня на улице Клубная.

— Мусоровоз встал пропускать, а «Тойота» летела. [Девочка] лежит, кричит, — пишут в городском паблике «Жесть Ярославль».

Очевидцы записали видео с места происшествия. Судя по кадрам, пострадавшая лежала на пешеходном переходе. Предварительно, она получила травму ноги. Медики скорой помощи наложили ей шину и увезли в больницу.

Кадры с места происшествия

Источник:

В полиции подтвердили информацию о госпитализации пострадавшей.

— На улице Клубная в районе дома № 37 57-летний водитель автомобиля «Тойота» по предварительной информации совершил наезд на 16-летнюю девочку-пешехода. В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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Комментарии
10
281832383
1 час
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Гость
1 час
Лишить прав пожизненно!
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