«Лежит, кричит»: в Ярославле у школы сбили 16-летнюю девушку. Видео

В четверг, 28 ноября, в Заволжском районе Ярославля у школы № 51 сбили 16-летнюю девушку. Авария случилась около трех часов дня на улице Клубная.
— Мусоровоз встал пропускать, а «Тойота» летела. [Девочка] лежит, кричит, — пишут в городском паблике «Жесть Ярославль».
Очевидцы записали видео с места происшествия. Судя по кадрам, пострадавшая лежала на пешеходном переходе. Предварительно, она получила травму ноги. Медики скорой помощи наложили ей шину и увезли в больницу.
В полиции подтвердили информацию о госпитализации пострадавшей.
— На улице Клубная в районе дома № 37 57-летний водитель автомобиля «Тойота» по предварительной информации совершил наезд на 16-летнюю девочку-пешехода. В результате ДТП несовершеннолетняя доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Ярославской области.
Обстоятельства аварии устанавливаются.