«Кипяток заливает»: в центре Ярославля из-за работ на теплосетях отключили отопление

В центре Ярославля из-за работ на теплосетях отключили отопление Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











Днем 28 ноября ярославцы заметили пар на проспекте Ленина. Видео из центра города появилось в соцсетях.

— Кипяток заливает проспект Ленина у «Гиганта», — подписали кадры в группе «Жесть Ярославль».

Коммунальное ЧП случилось у Дворца молодежи и торгового центра «Гигант» в Ленинском районе.

16 домов на проспекте Ленина остались без отопления Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Как объяснили 76.RU в пресс-службе «ТГК-2», на месте ведутся ремонтные работы, а пар идет от сбрасываемого теплоносителя.

— Производится ремонт участка тепловой сети в районе дома № 64 по улице Володарского. В процессе работ бригада произвела откачку теплоносителя из тепловой камеры и приступила к устранению технологического нарушения, — сообщили нашему порталу в «ТГК-2».

По данным пресс-службы компании, произошедшее нельзя назвать аварией или прорывом теплосетей. Однако из-за случившегося без отопления остались соседние домов. Работы на теплосетях обещают завершить в ближайшие часы.