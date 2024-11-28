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Происшествия «Кипяток заливает»: в центре Ярославля из-за работ на теплосетях отключили отопление

«Кипяток заливает»: в центре Ярославля из-за работ на теплосетях отключили отопление

Крупный проспект заволокло паром

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19 комментариев

В центре Ярославля из-за работ на теплосетях отключили отопление

Источник:

Днем 28 ноября ярославцы заметили пар на проспекте Ленина. Видео из центра города появилось в соцсетях.

— Кипяток заливает проспект Ленина у «Гиганта», — подписали кадры в группе «Жесть Ярославль».

Коммунальное ЧП случилось у Дворца молодежи и торгового центра «Гигант» в Ленинском районе.

16 домов на проспекте Ленина остались без отопления

Источник:

Как объяснили 76.RU в пресс-службе «ТГК-2», на месте ведутся ремонтные работы, а пар идет от сбрасываемого теплоносителя.

— Производится ремонт участка тепловой сети в районе дома № 64 по улице Володарского. В процессе работ бригада произвела откачку теплоносителя из тепловой камеры и приступила к устранению технологического нарушения, — сообщили нашему порталу в «ТГК-2».

По данным пресс-службы компании, произошедшее нельзя назвать аварией или прорывом теплосетей. Однако из-за случившегося без отопления остались соседние домов. Работы на теплосетях обещают завершить в ближайшие часы.

— Это дефект. Вода не выливалась, ее откачивали из тепловой камеры в канализацию, чтобы сделать ремонт. Часть воды попала на дорогу, — объяснили в компании. — Ремонт теплосети будет завершен до 16:00, под временное ограничение теплоснабжения попали 16 зданий. Ярославские тепловые сети приносят извинения за временные неудобства.

Если у вас нет отопления, сообщите об этом редакции. Мы на связи во «Вконтакте» и в Telegram.

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ЧП ТГК-2 Дороги Ремонт Происшествие Коммунальная авария Кипяток
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Комментарии
19
Гость
1 час
Это не "дефект", это авария из-за халатности. Всё лето якобы проводятся какие-то "работы", люди сидят без воды, но в итоге получают прогнившие трубы и отсутствие отопления, когда на улице снег. Жильцам, по хлесткому выражению журналистки, "соседние домов" надо подавать коллективный иск в прокуратуру.
Гость
1 час
Советские ресурсы заканчиваются!!!
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