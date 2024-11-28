«Кипяток заливает»: в центре Ярославля из-за работ на теплосетях отключили отопление

Днем 28 ноября ярославцы заметили пар на проспекте Ленина. Видео из центра города появилось в соцсетях.
— Кипяток заливает проспект Ленина у «Гиганта», — подписали кадры в группе «Жесть Ярославль».
Коммунальное ЧП случилось у Дворца молодежи и торгового центра «Гигант» в Ленинском районе.
Как объяснили 76.RU в пресс-службе «ТГК-2», на месте ведутся ремонтные работы, а пар идет от сбрасываемого теплоносителя.
— Производится ремонт участка тепловой сети в районе дома № 64 по улице Володарского. В процессе работ бригада произвела откачку теплоносителя из тепловой камеры и приступила к устранению технологического нарушения, — сообщили нашему порталу в «ТГК-2».
По данным пресс-службы компании, произошедшее нельзя назвать аварией или прорывом теплосетей. Однако из-за случившегося без отопления остались соседние домов. Работы на теплосетях обещают завершить в ближайшие часы.
— Это дефект. Вода не выливалась, ее откачивали из тепловой камеры в канализацию, чтобы сделать ремонт. Часть воды попала на дорогу, — объяснили в компании. — Ремонт теплосети будет завершен до 16:00, под временное ограничение теплоснабжения попали 16 зданий. Ярославские тепловые сети приносят извинения за временные неудобства.