«Кошка считает, что мир вращается вокруг нее»: зоопсихолог — о вредных питомцах и ночных тыгыдыках

Зоопсихолог знает, о чем думает ваш котик, сидя в коробке Источник: Виктория Федорова / 164.RU











Многие не представляют свою жизнь без пушистых питомцев. Кошки и собаки становятся полноправными членами семьи. Но что делать, если кошка повадилась справлять нужду в тапки или на постель? Делает ли он это из вредности, потому что может испытывать те же чувства, что человек, только не умеет выразить их словами? Коррекцией поведения у собак чаще занимаются кинологи, у кошек тоже есть свой лечащий врач — зоопсихолог. Ветеринарный врач, фелинолог Светлана Потапова раскрыла нашим коллегам из 164.RU секреты кошачьего деструктивного поведения и рассказала, как с ним можно справиться.

Зоопсихология — одна из специализаций ветеринарного врача. Светлана Потапова обратила внимание на это направление, когда самой пришлось столкнуться с наведением порядка в доме: в свое время у нее был питомник шотландских кошек. И девять из них, которые остались жить в квартире, не сразу были готовы уживаться друг с другом. Практикующий врач прошла дополнительное обучение, устранила основные проблемы в поведении пушистых домочадцев и теперь профессионально помогает другим наладить быт и проживание с любимцами.

— В каких ситуациях у кошек могут проявиться психосоматические патологии?

— Наверное, первая серьезная ситуация, с которой я сама столкнулась, когда на не очень большой жилплощади столкнулось несколько животных, которые категорически не переносили друг друга. Так вышло, что одна из кошек попала ко мне уже взрослой. И если маленьких котят еще более-менее принимают в коллективе, потому что они еще не претендуют на территорию, то со взрослыми кошками сложнее. Признак стрессового поведения — мочеиспускание на вещи, которые пахнут любимой хозяйкой. Потому что, когда ей страшно, там вроде бы не так опасно писать. Следовательно, когда периодически приходят оставлять лужи тебе в постель, иногда даже в твоем присутствии, это надо решать.

Да, я прекрасно понимаю, что когда просыпаешься от того, что на тебя мочится кошка, первое желание у большинства людей — ее прибить. Но если копать глубже: кошки это делают из-за того, что испытывают стресс. Им нужна помощь. Если проявлять насилие, то стресс будет только усиливаться.

— А если кошки или коты постоянно дерутся друг с другом — это тоже знак?

— Животным необязательно драться. На самом деле, хорошо, если кошки, у которых есть конфликт, это делают. Тогда хозяин это видит и понимает, что есть проблема, с которой надо бороться. Но часто конфликты происходят на психологическом уровне, когда одно животное другого боится, хотя на глазах у хозяина ничего не происходит. Чтобы понять обстановку в своей квартире, я устанавливала видеонаблюдение.

Кот часто ищет себе комфортное убежище, и не всегда это специальный котодом Источник: Сергей Петунин / 164.RU











Кошки выстраивают четкую иерархию среди животных, живущих в одном помещении. Там всегда есть главный кот или кошка. Их статус могут оспорить другие животные, особенно если эта главная кошка чувствует себя плохо и особо не может сопротивляться. В целом старший есть всегда. Иногда ему достаточно издалека просто пошипеть на другое животное, чтобы вызвать у него стресс. Бывают ситуации, когда откровенных конфликтов нет, а животное испытывает стресс из-за того, что, например, не получает достаточного внимания от владельца.

— Как проходит диагностика проблем у животных?

— Часто прошу видео поведения животного, которое беспокоит хозяина. Обращаю внимания на жесты, мимику, когда кошка, например, зовет играть, но это не очевидно владельцу. И соответственно, если я буду ориентироваться только на его слова, то могу неправильно интерпретировать то, что кошка пыталась донести. Иногда есть смысл приехать домой, чтобы увидеть, как кошка живет. Хотя она тоже может по-разному себя вести в моем присутствии. Но ездить по вызовам зоопсихологу бывает более информативно, чем вести прием в кабинете. Однако это требует времени, поэтому видео — лучший выход.

«У кошек уровень самосознания как у двухлетнего ребенка»

— Возьмем ситуацию: в квартире два кота, и когда после отпуска хозяева возвращаются домой, то один из котов мочится на постель. Это тоже стресс?

— Вполне может быть. Отношения кошек с людьми в целом строятся на простых базовых принципах. Кошки не умеют испытывать ревность в том понимании, в каком понимаем мы. Но умеют конкурировать за ресурсы и страдать от недостатка общения. Внимание человека тоже ресурс. Даже если хозяин никуда не уезжает, а у него несколько животных и какое-то из них считает себя обделенным — это стресс. И тогда он может мочиться в постель не из-за того, что он такая нехорошая морда, мстит и обижается, а животное просто страдает. В этом как раз и специфика кошачьей психологии.

Мы очень часто им приписываем какие-то качества исходя из своего опыта, но у них совершенно другое мышление. Светлана Потапова зоопсихолог

— У них есть мышление? Это не инстинкты?

— У них уровень самосознания примерно как у двухлетнего ребенка. Понятно, что это плюс-минус. Двухлетние дети, как и кошки, бывают разные по уровню развития, но в чем максимальное сходство и тех, и других: они очень эгоцентричны, — и каждая кошка считает, что мир вращается вокруг нее. Для них это естественно.

— Значит, они не умеют ревновать как люди? Допустим, если в семье есть кошка, она больше любит хозяина, а когда видит хозяйку с ним, то злится, — что это тогда?

— Это не ревность, а конкуренция за ресурс. Для них мужчина — это ресурс.

Кошка хорошо относится к человеку, который уважает ее личные границы Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











— А когда появляется в доме собака, это тоже конкуренция?

— Может быть территориальное поведение. Если собака постоянно не живет в доме, то зачем она вообще пришла, это кошачья территория, кошка не рада ее видеть и это показывает.

— Эти моменты нужно разбирать индивидуально?

— Иногда владельцы животных сами видят причину поведения, которое их не устраивает. Гораздо сложнее, когда они этого не понимают, и человеку бывает сложно поверить в то, что ему объясняет зоопсихолог. Допустим, кошка писает на диван не потому, что вас ненавидит, а скорее наоборот. Кошка вас очень любит, но ей плохо. Человек хлопает глазами, ему нужно время, чтобы это осознать. С высоты нашего опыта и мышления происходит что-то странное и непохожее на правду. Но это кошки, они другие.

— Но кажется, что эти поступки они совершают из вредности…

— Из вредности они оставляют кучки. Если кошка демонстративно наложила вам на кровать на самое видное место и не закопала, то значит, она возмущена, выражает протест и сделала это из вредности. Поскольку мелкий хищник в норме старается спрятать свои каловые массы подальше и закопать, чтобы никто не нашел. А на самом видном месте это лежит для кого-то, чтобы люди точно увидели и не порадовались.

Любая кошка очень эгоцентрична Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— То есть, если кот нассал в тапки и наложил в кроссовки, это разные вещи?

— Намочить тапки — это стрессовое поведение. Кошки могут искать источник запаха, который им нравится, потому что там безопаснее. Еще вариант, когда они банально перемечают своим запахом другой запах, который их пугает. Так тоже бывает, но чаще всего это разовые акции. Образно говоря, новую мебель привезли домой, она пахнет чем-то странным, новым, резким — тогда да, кошка может сделать что-то не очень хорошее, потому что пытается перебить запах. Необязательно только от стресса. А накладывают в тапки обычно во время недовольства и протестного поведения.

— Встречается такое, что люди хвалятся: «Ой, моя кошка вообще никого не любит, а к тебе на коленки залезла, значит, ты хороший человек», это действительно так?

— Конечно, всё по-разному. Во-первых, они могут реагировать на запахи, которые ассоциируются с хозяином, к которому они привязаны. Например, кот любит главу семьи, который курит, у него руки пахнут табаком — и кошка реагирует на гостей, от которых похожий запах. Но в целом дело не только в этом. Кошки часто более позитивно относятся к тем людям, которые уважают их личные границы. А с этим порой сложно. Огромное количество людей заводит кошку почему? Потому что она миленькая, пушистая, ее хочется тискать. А кошку спросили в этот момент, ей хочется, чтобы ее тискали? Есть кошки, которые готовы ласкаться 24/7, а есть те, которые нет. И если гость склонен хватать такую кошку без спроса, вряд ли она будет хорошо к нему относиться, если она не из числа сильно общительных. Они же тоже все разные.

У кошки самосознание двухлетнего ребенка, и она не «вырастет» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











— Какая для проблемных кошек есть терапия?

— Если проблема очевидна, мы понимаем ее причину, то проще и безопаснее изменить что-либо в условиях окружающей среды так, чтобы это всех устраивало. Если, например, не всегда можно решить конфликт между животными, расселив их, то можно пойти другим путем. Предоставить кошке больше укрытия, особенно на высоте, поставить важные для нее ресурсы вне пределов досягаемости другого животного или маленького ребенка. В целом кошки, как правило, лояльно относятся к маленьким детям, но это перестает распространяться на важные для них вещи, которые ребенок может начать трогать. То есть несложно же миску с едой для кошки поставить повыше, куда он не доберется. Кошке уже будет спокойнее, что еда — важный для нее ресурс — вне досягаемости для других. Также необходимо большее количество укрытий для стрессующей кошки. Это необязательно какие-то дорогие домики и когтеточки, ими могут быть коробки из-под обуви. Поставьте три коробки на шкаф, пусть она в них прячется и чувствует себя комфортно. И очень важный момент, чтобы кошка могла справиться со стрессом, — не вытаскивать ее из этих укрытий насильно. Это должно быть священным местом кошки. Захочет пообщаться — сама выйдет. Иначе это просто не будет работать.

— А медикаментозная терапия существует?

— Есть успокоительные препараты и антидепрессанты СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. — Прим. ред.), которые в том числе подходят для кошек. Они пьются курсами и чаще всего применяются для агрессивных либо тревожных животных. Как правило, эти препараты не особо вкусные, давать их приходится достаточно длительными курсами, многие хозяева к этому не готовы. Но в целом это работает. Просто как с людьми: не надо сразу ждать мгновенного эффекта, он накопительный. И если можно обойтись без них, то это гораздо лучший выход.

Еще один простой вариант лечения — так называемые кошачьи феромоны. Есть синтетические аналоги кошачьих феромонов, которые они оставляют в окружающей среде, когда метят территорию. Эти вещества дают им ощущения спокойствия, комфорта и безопасности. Стрессующим кошкам может этого не хватать. Тогда есть банально ошейники с феромонами или диффузоры для квартир, абсолютно безопасные для людей. Допустим, чтобы котейка не стрессовал без хозяев в отпуске, можно заблаговременно поставить диффузор.

— А кошачья мята для животных — это хорошо или плохо?

— Кошачья мята, палочки мутатаби действуют на кошек по-разному. Они могут испытывать эйфорию, и вроде кажется, что им хорошо. Но не всегда. При отмене они могут испытывать жесткую фрустрацию, которая может вылиться в агрессию.

— Как алкоголь для человека?

— Не совсем. Алкоголь все-таки нейротоксин, он не совсем безопасен и безвреден для здоровья. В случае с мятой немного попроще. Если после употребления кошка не меняет поведение, то вполне можно давать время от времени.

Уличная кошка не понимает, что делать с лотком, в который вы предлагаете ей усесться Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











«Часто исправлять надо владельцев, а не котов»

— Есть настолько агрессивные или тревожные животные, которым ничего не поможет? Например, если это уличная кошка, то она не сможет прижиться дома и лучше ее не трогать?

— Бывают, в принципе, дикие кошки, с ними сложно. Но и они приручаются, если этим заниматься. Дело не в том, что кот уличный. Котята, когда рождаются, тоже много не знают, не у всех есть мамы. У котенка стресс, и он будет ходить на постель, потому что элементарно не знает, где туалет. Меня удивляет, что для многих людей совершенно нормально принести домой с улицы кошку, которая никогда не жила в доме, поставить лоток с сеткой и ждать, что она начнет туда ходить. Да она понятия не имеет, зачем это. Насыпьте ей песок, глиняный наполнитель, экспериментируйте, и она быстрее сообразит, зачем это нужно.

— С какими проблемами к вам обращаются чаще всего?

— Очень много животных с трусливой агрессией. То есть тревожные котейки, которые от страха ведут себя агрессивно. Самая частая проблема — пописы в постель. Потому что это сильнее всего мешает жить. Большинство хозяев обращается за помощью не потому, что дискомфортно животному, а потому что дискомфортно им. Порой у нас сложно складывается общение, потому что люди от меня ждут, что сейчас я скажу, как исправить их кота, а исправлять очень часто надо владельцев.

Зоопсихологи как детские психологи. К ним тоже родители приводят трудных детей и ждут, когда психолог сделает его удобным, но так это не работает. Светлана Потапова зоопсихолог

Моя задача — попытаться заставить человека лучше понимать свою кошку. Там, где это получается, чаще всего всё заканчивается хорошо.

— Бывает такое, что человек и кошка не подходят друг другу и им проще расстаться?

— С расставанием тоже бывает сложно. В последние годы стала модной порода бенгал. Они очень красивые, у них эффектная шерстка, красивые зеленые глаза. Я прекрасно понимаю, когда люди хотят завести такого домашнего леопарда. Но это очень темпераментные животные, и далеко не все понимают, кого они приводят домой. Много вызовов было к бенгалам, с которыми не справлялись владельцы. Жалоба: приходишь с работы домой уставшая, а он бесится: бегает по стенам висит на шторах, творит дичь. Но ведь он весь ждал маму с работы и теперь хочет общаться и играть. И как трудный подросток, понимая, что плохим поведением привлечет больше внимания, начинает это делать. Что тут можно сказать? У вас нормальная кошка, просто уделяйте ей внимание.

— А что делать работающему человеку? В обед приезжать, няньку нанимать?

— Есть множество интерактивных игрушек, с которыми кошка может играть без хозяйки. Необязательно приезжать в обед. Можно поставить больше игровых комплексов, чтобы кошка лазила по ним, а не по шторам. И потом точно так же, как и маленькому ребенку, ей нужно уделить время. Хотя бы, не вставая с дивана, поиграть удочкой с ней. Эта игра даст порцию общения.

— Есть умные или глупые кошки от природы?

— Глупые или умные коты есть в любой породе, вопрос в том, как вы их оцениваете. Большинство людей считает, что кошка умная или глупая, отталкиваясь от того, насколько она удобная. Но это не так. Породный темперамент имеет огромное значение. Есть так называемые «тяжелые» породы кошек типа британцев, шотландцев и персов. Они, как правило, менее активны во взрослом возрасте. Более общительные — восточные породы. Но это не значит, что британцу не нужно общение с хозяином или 30 минут бегания «тыгыдыком». Нужно. Но в другом темпе. Если бенгал будет стоять на ушах и скакать как безумный, когда хозяин вернулся с работы, то тот более степенно выразит свою радость. Кошки очень привязываются к людям, просто не так ярко и навязчиво это демонстрируют, как собаки.

Многие ошибочно считают, что коты живут только инстинктами. Нет, они тоже мыслят. Но по-кошачьи. Источник: Сергей Петунин / 164.RU











— Кстати, а ночные тыгыдыки — с ними надо бороться?

— Во-первых, кошки — это сумеречные животные и то, что они активно в темное время суток — это естественно. Во-вторых, тыгыдыкать без хозяина незачем. Кому это показывать? Чаще всего это частично демонстративное поведение. Каждый, кто видел тыгыдык, знает, что тыгыдыку нужен свидетель. Ну и момент из физиологии: у кошек часто график походов в туалет привязан к графику хозяев. Чтобы за ними сразу убрали и не воняло. Тыгыдыки во многом связаны со стимуляцией блуждающего нерва до или после дефекации, когда работает моторика нижних отделов кишечника. Поэтому по таким моментам можно заметить, что кот либо сделал свое дело, либо собирается.

— Как вы относитесь к тому, что после рождения ребенка некоторые хозяева отказываются от животных и пристраивают своих кошек в добрые руки?