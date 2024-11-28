«Зачем тебе кран, иди шей»: блондинка попала в экстремальное шоу на «Пятнице» — она хочет 10 миллионов рублей

Евгении 40 лет, она работает машинистом башенного крана Источник: Евгения Гонекер / Личный архив











Крановщица Евгения Гонекер станет участницей нового шоу «Работяги» на канале «Пятница!». Несмотря на опасности, она считает свою работу завораживающей. Каждое утро Евгения поднимается на высоту 100 метров, встречает рассвет, пьет кофе, шутит по рации с коллегами и радуется тому, что у нее есть возможность видеть город с высоты птичьего полета. NGS.RU поговорил со смелой машинисткой башенного крана о выборе профессии, участии в шоу и немного о личном.

«До последнего не рассказывала родным»

Шоу «Работяги» стартует на телеканале «Пятница» 2 декабря. 40 тружеников со всей страны сойдутся в борьбе за главный приз — 10 миллионов рублей. Участников ждет 10-недельный марафон, полный невероятно сложных испытаний. Ведущий проекта — олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров.

Предложение об участии в шоу «Работяги» пришло к Евгении неожиданно: редактор телеканала «Пятница» написал ей в соцсетях.

— Говорит, шоу новое, такого еще не было, нужно будет состязаться в умениях, нужна физическая подготовка. Я ответила, что не дружу со спортом, болит спина и вообще жду операцию, — сообщает крановщица, уточняя, что дело было в июне.

Участие в реалити — интересный опыт Источник: Евгения Гонекер / Личный архив

Несмотря на предстоящую медицинскую манипуляцию, Евгения все равно записала и отправила видеовизитку, а уже в августе получила от администраторов программы утвердительный ответ.

— Как же я была рада, — восклицает Евгения. — Я до последнего не рассказывала родным, в какое приключение собираюсь ввязаться.

В сентябре крановщица уже летела на съемки с твердым намерением не выбыть из проекта одной из первых и, разумеется, выиграть денежный приз.

— Когда я увидела, с кем придется состязаться, энтузиазм поутих, — смеется Евгения. — Потом сами все посмотрите.

«Мама сама меня стажировала»

Евгения, будучи еще ребенком, знала, что такое башенный кран и как он работает. В профессию попала благодаря маме.

— Она проработала много лет крановщиком козлового крана — невысокий, с двухэтажные здания, ездит на ногах по рельсам, — уточняет героиня.

Когда старшая дочь Евгении пошла в детский сад, остро встал вопрос заработка, и тут на помощь подоспела мама и предложила пойти к ней сменщицей.

— Она сама меня стажировала, но выучилась я от фирмы. Через год завод, на котором мы работали, закрыли, и я пошла учиться на машиниста башенного крана по рекомендации своего директора. Так и работаю, не меняя профессию уже много лет, — рассказывает Евгения.

Евгения с мамой Ириной Источник: Евгения Гонекер / Личный архив

Чтобы попасть в профессию, достаточно пройти обучение по направлению от организации, которая обязуется взять вас на стажировку после теории. Потом практика, сдача экзаменов, медкомиссия — и, если всё хорошо, корочки машиниста на руках.

— Есть нюансы, не все смогли работать. Многие из тех, кто обучался со мной, после одного дня [практики] исчезали навсегда. Из-за страха. Поднялись, посмотрели и поняли, что не смогут. В первый раз действительно очень страшно было даже мне, — вспоминает Евгения.

«Влюблена в рассветы и закаты»

Историю Евгении мы подробно рассказывали в 2020 году, за прошедшие годы в жизни крановщицы случились перемены.

— Я мама в третий раз, похудела на 15 кг, развелась и стала свободным человеком. Теперь могу позволить себе любые авантюры, которые подкидывает жизнь, — говорит с улыбкой Евгения.

Крановщица продолжает строить монолитные дома. Ее работа состоит в основном из монтажа и заливки бетона.

Вот такими потрясающими видами любуется Евгения Источник: Евгения Гонекер / Личный архив

Коллеги-мужчины ласково называют Евгению Женечкой и сравнивают с солнцем.

— Я безумно влюблена в свою работу — в закаты, рассветы. Мне нравится видеть, как меняется город. Я раньше всех чувствую запах дождя и правильно предсказываю погоду, — рассказывает Евгения. — Я обожаю это ощущение — наблюдать за миром с высоты, смотреть на людей, которые отдыхают на пляже, смотрю на птиц и вижу, какое красивое у них оперение.

Иногда в кабину попадают синички. Как — непонятно, но нагло пробираются внутрь.

— Однажды птички расщелкали большой пакет семечек по всей кабине, — рассказывает крановщица.

Профессия без пола

Евгения считает, что ее профессия не имеет пола. Женщины работают более мягко и внимательно, мужчины — резковато, к тому же не всегда ответственны так, как представительница слабого пола. Обязательно нужны жесткий характер и стальные нервы, а они не определяются гендерной принадлежностью.

Бывало, Евгении говорили: зачем тебе кран, иди шей или расписывай стены, у тебя талант.

Евгения — мама троих детей, старшая дочь уже взрослая и живет в другой стране Источник: Евгения Гонекер / Личный архив











— Но я не решилась, так как везде женский коллектив, а это порой не так приятно, в мужском — лучше. Да и я сама люблю покомандовать, — признается крановщица.

Люди обычно удивляются, когда Евгения рассказывает, кем работает, думают, что она отделочница.