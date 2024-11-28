«Людей просто нет»: мигрантов снова ждут в России на работу — как рекордный дефицит кадров скажется на экономике

Нехватку кадров в России испытывают 73% предприятий Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Ситуация на рынке труда в России обостряется. МВД стало значительно чаще выдавать разрешения на работу мигрантам, стремясь компенсировать дефицит кадров, который затрагивает 73% предприятий. Например, в Новосибирской области число вакансий превышает количество безработных в шесть раз. О чём может говорить тенденция и несет ли она угрозу экономике — разбирались наши новосибирские коллеги из NGS.RU.

Дефицит в цифрах

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы, заявила, что, по опросам ЦБ, 73% предприятий сейчас испытывают нехватку кадров. Уровень безработицы при этом находится на рекордно низком уровне — 2,4%. Дефицит кадров, по ее словам, продолжает оставаться главным фактором, сдерживающим производство в стране.

Данные главы ЦБ на пресс-конференции в ТАСС подтвердила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева: число открытых вакансий в регионе в шесть раз превышает численность официально зарегистрированных безработных. Это значит, что на одного безработного приходится шесть вакансий — людей просто нет.

— Такого не было никогда, — отметила Елена Бахарева.

Где сотрудников не хватает больше всего

По данным Росстата, численность занятых в экономике граждан в среднем за июль–сентябрь 2024 года составляла более 74 миллионов человек. Как сообщили NGS.RU в Министерстве труда России, сейчас на государственном портале «Работа России» размещено более 1,6 миллиона открытых вакансий. Больше всего сотрудников требуется в промышленность и производство, дефицит кадров есть также в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве и транспорте.

— В большей степени требуются инженеры разной направленности, врачи и медицинские сестры, водители автомобилей, швеи, уборщики производственных и служебных помещений, электрогазосварщики, грузчики, электромонтеры, подсобные рабочие, — отмечают специалисты Минтруда.

Спасение в мигрантах

Для решения проблемы с дефицитом кадров федеральное правительство начало принимать меры по привлечению иностранной рабочей силы. Как пишут «Известия», с начала 2024 года МВД выдало 120,2 тысячи разрешений на работу мигрантам. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Новосибирской области за 10 месяцев 2024 года в регионе иностранцам выдали 1232 разрешения на работу. Это на 59,1% больше, чем за такой же период 2023 года.

Как объяснили NGS.RU в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, дело в том, что правительство России повысило число квот на работу для приезжих. Соответственно, они более активно стали обращаться в управление по вопросам миграции за выдачей разрешений на работу.

В ведомстве уточнили, что наибольшее количество разрешений выдано специалистам в области овощеводства, швеям, монтажникам, сборщикам обуви, арматурщикам, плотникам и экспедиторам.

«Сейчас тяжело и с мигрантами»

Как рассказал NGS.RU генеральный директор группы компаний «Химметалл» Евгений Гаврилов, на строительном рынке дефицит был всегда, но сейчас он ощущается особенно остро: найти иностранцев для закрытия вакансий — не самая простая задача.

— Сейчас тяжело и с мигрантами, их сейчас сильно поджимают, очень многих депортируют. Знаю, что раньше большинство из них работали без разрешений, а сейчас это стало делать значительно сложнее, — сказал Евгений Гаврилов.

Предприниматель отметил, что в его холдинге сложно оценить общий процент трудоустроенных иностранцев, но на некоторых направлениях производства он может достигать 30–40%.

— Причина дефицита кадров, на мой взгляд, в непрестижности профессии. Это сложная работа руками, на которую современная молодежь не хочет идти. Дело не в деньгах — зарплаты у квалифицированных сотрудников сейчас очень хорошие. Прораб, например, получает меньше хорошего каменщика, — заявил Евгений Гаврилов.

Бизнесмен при этом предположил, что в скором времени строительный рынок станет сравнительно меньше, что уменьшит и дефицит кадров на этом направлении.

— Рынок сейчас скорее мертв, чем жив. Строить в текущих условиях — экономически нецелесообразно. Я прогнозирую, что рынок начнет уменьшаться — будет много банкротств среди игроков. Многие уже просто не видят смысла в увеличении штата работников, — заключил Евгений Гаврилов.

Нехватка людей — большой удар по экономике

Причина дефицита кадров кроется в недостатке людей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН и доцент НГУ Ольга Валиева в кадровом голоде во всех сферах и рекордно низком уровне безработицы видит как плюсы, так и минусы.

— Из плюсов — создание стимулов для предпринимателей по автоматизации бизнес-процессов, внедрения новых технологий, снижения доли ручного труда и выявления скрытых резервов сокращения затрат на производство. Возможно, стоит задуматься о качестве менеджмента и повышении эффективности систем управления на производственных предприятиях, — перечисляет Ольга Валиева.

В то же время огромный дефицит кадров, который сложился в коммунальной сфере, строительстве, транспорте и логистике, оказывает отрицательное влияние на рост макроэкономических показателей страны и регионов.

— По оценкам экономистов, потери только от нехватки кадров могут составлять от 0,5 до 1,5% ВРП (валовой региональный продукт) за счет потерь, связанных с ограничением выпуска продукции и оказания услуг. И это, конечно, большой минус, который оказывает отрицательное влияние на экономику сейчас и в дальнейшей перспективе, — утверждает Ольга Валиева.

ВРП (валовой региональный продукт) — это суммарная добавленная стоимость всех продуктов и услуг, созданных предприятиями региона. Добавленная стоимость рассчитывается исходя из разницы между ценой проданного товара / услуги и затратами на его производство. Высчитывает ВРП Росстат.

Но как же это работает? Безработица низкая, а кадров везде не хватает. Где логика? Экономист объяснила, что причина кроется в общем недостатке людей на российском рынке труда. Именно поэтому власти закрывают потребности привлечением работников из других стран.

— Людей не хватает. Поэтому и уровень безработицы низкий. Если бы хватало — безработица была бы высокой, — подчеркнула специалист.

Финансовый аналитик и член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев считает, что текущая ситуация с дефицитом кадров свидетельствует, в первую очередь, о росте экономики и о том, что она «уперлась в свои возможности».

— Такая вот ситуация в экономике: нам всё равно придется привлекать мигрантов — нам без них не обойтись. Это результат демографического провала начала 90-х годов. Людей сейчас просто нет, — отмечает Разуваев.

Аналитик также упомянул, что многие возлагают надежды на трудовые кадры с новых территорий, но это, по его мнению, практически никак не решит проблему. Специалист считает, что ухода экономики страны в «красную зону» точно не будет.

— Проблема не такая острая. Если, конечно, выгнать всех мигрантов, то это ударит, в первую очередь, по торговым сетям — они цены поднимут. Если же представить худший расклад — инфляция станет немного больше, а рост ВВП — немного меньше, — заключил Александр Разуваев.