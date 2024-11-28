Автобус с пассажирами рухнул с моста и загорелся в Перми: собрали все, что известно

Автобус упал с высоты Источник: Кирилл Хафизов











Автобус в Перми, набитый пассажирами, упал с моста. Это произошло, когда водитель пытался избежать ДТП, но не справился с управлением. После падения автобус полностью сгорел. Большинство пассажиров чудом спаслись, но без пострадавших не обошлось.

Сообщения о происшествии начали появляться от очевидцев. Люди писали о огне и дыме. Затем они уточнили, что с моста рухнул автобус 15-ого маршрута, они уточняли, что водителю стало плохо.

Первые объяснения дал местный Дептранс.

— Автобус маршрута № 15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской, после чего произошло возгорание, — сообщили в Дептрансе.

А вот так все выглядело совсем недавно: горевший автобус снял на видео наш читатель Источник: Макс Красавинский

Согласно их данным, пассажиры покинули салон. В результате аварии никто не погиб.

Однако потом выяснилось, что помеху автобусу создал автомобиль со встречной полосы. Из-за чего водителю автобуса пришлось вильнуть вправо. Об этом рассказал нашим коллегам из 59.RU главный инженер ООО «Автомиг» Максим Сасунов.

— Транспорт загорелся во время движения и съехал в кювет. Самостоятельно выбраться удалось всем 20 пассажирам. На месте работают восемь специалистов и две единицы техники, — сообщили в краевом МЧС.

Хоть официально заявили, что автобус загорелся во время движения, но фотографии с места происшествия говорят о том, что это произошло только спустя время после падения.

Как выяснил telegram-канала «112», автобус оборвал провода и поэтому загорелся.

Начался крупный пожар Источник: ЧП Пермь / telegram











В полиции Прикамья выяснили, что за рулем автобуса был мужчина 1978 года рождения. Они еще уточняют причины и обстоятельства произошедшего. СУ СКР Прикамья возбудило уголовное дело.