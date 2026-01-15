В Ярославской области хотят построить сквер в форме православного креста рядом с озером

В Ярославской области хотят построить сквер в форме креста Источник: Государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области

В Ростове Великом Ярославской области хотят построить сквер в форме православного креста. Благоустройство территории планируют провести в районе Желябовской улицы, 28а и Пролетарской улицы, 86.

Сейчас проводятся общественные обсуждения, которые будут длиться до 27 января 2026 года. Информация об этом размещена на сайте Государственной службы охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Указано, что во время работ необходимо будет обеспечить сохранность объектов культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. Ростова XI–XVIIвв.» и «Ансамбль Авраамиева монастыря, XVI–XVII вв.».

В пояснительной записке сказано, что сквер будет посвящен Авраамию Ростовскому.

«Благоустройство территории в православной тематике вне стен религиозного учреждения будет достаточно заметным явлением, и это в первую очередь будет „работать“ на концепцию негласно привлекая людей. Для городских жителей и гостей города это будет общедоступное и красивое место отдыха», — говорится в описании проекта.

Создатели проекта рассказали, что православный крест — это цветник многолетников отличающихся сроками цветения и луковичных растений, после отцветания которых высаживают однолетники.

«Изогнутые крыльями дорожки ограничивают быстрое перемещение с использованием средств мобильности/самокатов/, предназначены для неспешных прогулок. Визуальное пересечение пешеходной аллеи между участками и сквером выделено лучами шаговой дорожки, в центре заросли камыша и разбросанные куски камней — посыл к камышовой трости преподобного Авраамия и остаткам каменного идола», — говорится в пояснительной записке.

Сквер займет собой площадь в 4280 квадратных метров, а общая площадь выделенной зоны — 5000 квадратных метров. На территории предусмотрена площадка культурно-досуговых мероприятий.

«Но не музыкально-театральные а в других формах более подходящих и востребованных именно в данном месте — ремесленно-прикладные по изготовлению одежды и украшений, предметов быта и иконописи, возможно кулинарного искусства или богословские чтения», — говорится в документации.

Третью зону хотят отвести под размещение модульных павильонов на сваях. Часть из них хотят использовать как жилые кемпинги.

«Один или несколько павильонов используются для организации досуга, временного размещения экспозиционно-выставочного оборудования, уличной мебели, хранения, санузлов и так далее. Существующий склад перепланируется под офис, у здания офиса монтируется хозяйственно-бытовая площадка, площадка ТБО и одна автостоянка на 10 машино-мест», — говорится в описании проекта.

Некоторые павильоны будут двухэтажными. Уже известно, что стены планируют покрасить в белый цвет, кровли станут зелеными. Последнее решение может быть изменено в случае появления обоснованных рекомендаций в «излишней яркости», говорится в пояснительной записке.