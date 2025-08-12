В крупном спальном районе Ярославля благоустроят новый сквер за 4 млн рублей

За Волгой в Ярославле сделают новый сквер Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Заволжском районе Ярославля благоустроят новый сквер. Зона отдыха появится в районе домов № 104, 104 к. 2 по проспекту Авиаторов, № 4, 6, 6 к. 2 по улице Космонавтов. Подрядчика для проведения работ искали через торги на сайте госзакупок.

Заказчиком выступала администрация Заволжского района. Они провели два конкурса по поиску подрядчиков. Первый — победила компания ООО «Яр-Вансаж», которая за 776 666 рублей должна будет провести подготовительные работы, устройство опор электроосвещения и монтаж. Завершиться этот этап должен в сентябре 2025 года.

Второй конкурс — по поиску подрядчика для благоустройства ландшафтно-рекреационной зоны, пешеходных дорожек и озеленения территории. За работу местные власти были готовы заплатить 3,3 млн рублей. Две компании изъявили желание провести работы. Но аукцион победила фирма, предложившая наименьшую стоимость — 3,2 млн рублей. Итоги конкурса подвели 8 августа, контракт еще не подписан, имя второго подрядчика неизвестно.

«Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта в соответствии с графиком производства работ», — говорится в плане контракта.

Согласно документам, компания будет нести гарантийные обязательства в течение двух лет на все конструктивные элементы и работы и трех лет — на пешеходную дорожку и работы по озеленению.