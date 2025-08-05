Стало известно, какие каналы особенно популярны у пользователей нового национального мессенджера

Сейчас в Мах более 100 каналов, на которые в сумме уже подписалось более 1 млн человек

В национальном мессенджере Мах появились первые каналы, набравшие более ста тысяч подписчиков. Лидирует канал «Мир сегодня с Юрием Подолякой»: за три с небольшим недели его автору удалось набрать 130 тысяч подписчиков. Следом идет «Соловьев», на обновления которого подписаны 107 тысяч россиян. Третье место пока занимает Mash с аудиторией в 93 тысячи человек.



Пока что каналы в новом мессенджере работают в тестовом режиме. Блогеры, СМИ, знаменитости и компании могут публиковать контент, а пользователи — подписываться, ставить реакции, сортировать каналы по папкам и настраивать уведомления. В ближайшее время разработчики обещают добавить счетчики просмотров, комментарии и новые возможности оформления каналов.