«За сайты-зеркала должен отвечать бизнес»: верховный суд РФ вступился за заказчиков услуг в интернете

Жительница Москвы хотела отремонтировать моноблок, но нарвалась на мошенников Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Верховный суд РФ запретил перекладывать на пользователей проверку подлинности сайтов и распознавание «зеркал». В инстанции заявили, что бизнесмены, как профессиональные участники рынка, сами должны следить за предложением услуг в сети от своего имени.

Прецедент возник из спора москвички с сервисным центром. Заказчица через курьера компании передала исполнителю моноблок для ремонта. Но технику вопреки желанию клиента утилизировали.

Из материалов дела следует, что клиентка нашла данные компании в интернете — на сайте с названием, аналогичным сломанному моноблоку. Она связалась с сервисом, после чего к ней прислали курьера для сдачи техники в ремонт. А взамен получила копию договора и чек. Но ответчик утверждал, что не получал моноблок в работу, приезжавший к потребителю курьер не имеет отношения к сервису, а договор на оказание услуг — поддельный.

Суды трёх инстанций поддержали ремонтную компании и признали договор недействительным. Однако Верховный суд РФ заявил, что оценка доказательств по делу предполагает недопустимость формального подхода при принятии решения судом общей юрисдикции — должен учитываться весь комплекс имеющихся доказательств.

— Клиентка нашла сервисный центр по ремонту фирменного моноблока в интернете, где был размещен сайт ООО с таким же названием, как ее техника и как у ответчика. На сайте были указаны данные об этом юридическом лице, реклама сервисных услуг и контактная информация, по которой она и заказала услугу. Приехавший к ней курьер представился сотрудником данного центра, вручил ей копию договора и чек. В связи с чем у истицы не имелось оснований сомневаться в том, что она через курьера передает в ремонт моноблок именно ответчику, поскольку полномочия курьера как его представителя явствовали из сложившейся обстановки, — считает высшая инстанция.

ВС обратил внимание на то, что суды не дали оценки и не исследовали вопрос принадлежности ответчику сайта, через который потребитель заказала ремонт. Также судам следовало проанализировать переговоры и переписку истицы с сервисным центром.

— Поскольку предложение услуг производилось от имени ООО (с таким же названием, как у ответчика), то обязанность опровергнуть принадлежность сайта, номера телефона, а также доказать несоответствие адреса, ОГРН и ИНН сервисного центра реквизитам ответчика, подлежала возложению на Общество, обязанное как участник профессионального рынка следить за предложением в сети «Интернет» услуг от его имени, — подчеркивает ВС.