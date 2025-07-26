Мошенники разослали ярославцам странные письма от имени аэропорта

Ярославцам стали поступать письма от имени аэропорта Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Ярославля сообщили, что им стали поступать странные письма от имени аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом рассказали подписчики телеграм-канала «Жесть Ярославль».

«Вот такое пришло письмо из аэропорта „Золотое Кольцо“. Хотелось бы выяснить, это шутка или реальное предложение», — написал ярославец.

К вопросу он прикрепил текст письма. В сообщении ярославцам якобы предлагают воспользоваться прямыми рейсами по востребованным направлениям и сообщают о дополнительных мерах безопасности. Якобы об оснащении аэропорта специальной системой обнаружения дронов, оборудовании на самолетах, позволяющем им летать во время объявления плана «Ковер», эксклюзивных комплектах спасения в состав которых входят парашюты с инструкцией на 12-ти языках, кислородная маска, защитные очки и каска.

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В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что подобные письма рассылают мошенники. Власти уже обратились в правоохранительные органы и призвали ярославцев не реагировать на подобные сообщения.