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Город Мошенники разослали ярославцам странные письма от имени аэропорта

Мошенники разослали ярославцам странные письма от имени аэропорта

Публикуем официальный комментарий властей

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1 комментарий
Ярославцам стали поступать письма от имени аэропорта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЯрославцам стали поступать письма от имени аэропорта | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Ярославцам стали поступать письма от имени аэропорта

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Жители Ярославля сообщили, что им стали поступать странные письма от имени аэропорта «Золотое кольцо» в Туношне. Об этом рассказали подписчики телеграм-канала «Жесть Ярославль».

«Вот такое пришло письмо из аэропорта „Золотое Кольцо“. Хотелось бы выяснить, это шутка или реальное предложение», — написал ярославец.

К вопросу он прикрепил текст письма. В сообщении ярославцам якобы предлагают воспользоваться прямыми рейсами по востребованным направлениям и сообщают о дополнительных мерах безопасности. Якобы об оснащении аэропорта специальной системой обнаружения дронов, оборудовании на самолетах, позволяющем им летать во время объявления плана «Ковер», эксклюзивных комплектах спасения в состав которых входят парашюты с инструкцией на 12-ти языках, кислородная маска, защитные очки и каска.

Внимание людей привлекли обещанными скидками | Источник: Жесть Ярославля / TelegramВнимание людей привлекли обещанными скидками | Источник: Жесть Ярославля / Telegram

Внимание людей привлекли обещанными скидками

Источник:

Жесть Ярославля / Telegram

В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области рассказали, что подобные письма рассылают мошенники. Власти уже обратились в правоохранительные органы и призвали ярославцев не реагировать на подобные сообщения.

«Рассылка писем от имени ООО „Международный аэропорт Ярославля „Золотое кольцо“, которую получают жители Ярославской области, осуществляется от лица мошенников и содержит ложную информацию. Пожалуйста, не отвечайте на эти письма и не предоставляйте свои персональные данные. Материалы о действиях мошенников уже переданы в правоохранительные органы. Будьте осторожны!», — предупредили власти.

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Алина Сардекова
Специальный корреспондент
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Комментарии
1
Гость
35 минут
а от имени военкомата уже не пишут?
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