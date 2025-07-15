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Город «Девочку стало уносить течением»: пожарный спас трех тонущих человек в Ярославской области

«Девочку стало уносить течением»: пожарный спас трех тонущих человек в Ярославской области

Публикуем историю Михаила Грачева

376
3 комментария
В Ярославской области пожарный спас троих тонущих человек | Источник: МЧС Ярославской области / TelegramВ Ярославской области пожарный спас троих тонущих человек | Источник: МЧС Ярославской области / Telegram

В Ярославской области пожарный спас троих тонущих человек

Источник:

МЧС Ярославской области / Telegram

Ярославский пожарный Михаил Грачев с разницей в несколько часов спас троих тонущих человек на реке Устье в Ростовском районе. Помощь спасателя потребовалась отдыхающим на пляже возле деревни Осиновцы в аномальную жару 12 июля.

Михаил вместе с семьей был на берегу, когда один мужчина прыгнул в воду с обрыва и ударился об дно.

«Пострадавший был успешно спасен и доставлен на берег. Мужчину госпитализировали. Ситуация повторилась через час. Сап-бордист, не рассчитавший силы, был спасен нашим героем и другим очевидцем на сап-борде. К счастью, медицинская помощь не потребовалась», — рассказали в ярославском управлении МЧС.

Еще через час помощь потребовалась 10-летней девочке. Школьницу начало уносить течением от берега.

«Жена мне говорит: „Тебе вроде пора еще раз“. [Девочку] унесло метров на семь. Она перестала цепляться ногами. Вроде не испугалась. Сказала: „Вот вы и меня спасли“», — прокомментировал сам герой.

Жители Ростова в соцсетях просят наградить спасателя за помощь местным.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Утопающие Пожарный ЧП на воде Устье Ростовский район
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Комментарии
3
Гость
55 минут
Михаилу респект 👍💯 Здоровья и счастья единственная служба которая работает и при этом получают меньше всех😡
Гость
57 минут
награду герою!
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