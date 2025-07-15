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Город Ярославцев предупредили об опасном растении на городских кладбищах

Ярославцев предупредили об опасном растении на городских кладбищах

Публикуем комментарий мэрии

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9 комментариев
На Осташинском кладбище в Ярославле вырос борщевик | Источник: читатель 76.RUНа Осташинском кладбище в Ярославле вырос борщевик | Источник: читатель 76.RU

На Осташинском кладбище в Ярославле вырос борщевик

Источник:

читатель 76.RU

Осташинское кладбище в Ярославле зарастает борщевиком. Об этом в редакцию 76.RU сообщил житель города.

«Борщевик вымахал под три метра», — обратил он внимание на проблему.

На кадрах с кладбища действительно видно, как опасное растение заполонило часть территории с захоронениями.

Видео с Осташинского кладбища Ярославля

Источник:

читатель 76.RU

В мэрии Ярославля порталу 76.RU рассказали, что территории муниципальных кладбищ периодически проверяются на наличие борщевика Сосновского. Занимается этим муниципальное казенное учреждение «Служба городских кладбищ».

«По состоянию на сегодняшний день выявлено наличие борщевика Сосновского на следующих муниципальных кладбищах: Воинское мемориальное кладбище, Леонтьевское, Донское, Осташинское, Норское, Игнатовское, Западное», — констатировал директор департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров.

Для уничтожения очагов борщевика «Служба городских кладбищ» в апреле 2025 года заключила контракт с индивидуальным предпринимателем Алексеем Румянцевым, который должен проводить эту работу.

Жителям порекомендовали при обнаружении опасного растения на территории кладбищ обращаться к смотрителям или в МКУ «Служба городских кладбищ» Ярославля (улица Магистральная, 1, телефон: 4852 21-52-63).

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
9
Гость
44 минуты
Сейчас крематории в моде.
Гость
55 минут
даже на кладбище нас подстерегает опасность наверное надо ещё больше платить налогов, сборов, штрафов, акцизов
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