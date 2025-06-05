Был колбасный магазин, кинотеатр и аэроклуб: в Ярославле расселят знаменитый «дом с парашютами»

Снаружи старинный дом выглядит вполне симпатично, а внутри насквозь прогнил Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле расселят знаменитый «дом с парашютами» — здание № 9 на улице Свободы. Соответствующее постановление опубликовала мэрия города. 3 июня его подписал мэр Артем Молчанов.

В документе говорится, что дом признан аварийным и подлежащим реконструкции. Расселить в здании собираются все квартиры. Также мэрия должна изъять два нежилых помещения.

Напомним, здание имеет интересную историю. В XVIII веке на этом месте были построены два двухэтажных каменных дома. До начала XX века ими владели купеческие семьи. В 1907 году здания купил ярославский коммерсант Григорий Либкен, занимавшийся производством колбас. В доме № 9 он надстроил третий этаж, изменил фасад. Проект переделки подготовил московский архитектор Артемий Барыкин. Дом приобрел черты неоготического стиля.

После реконструкции на первом этаже здания открылся колбасный гастроном и модный магазин, на втором — один из первых в городе кинотеатров «Волшебные грезы», на третьем — мужская гимназия. Хотя поговаривали, что здесь также был публичный дом.

После революции здание национализировали и отдали под жилье. К нему пристроили еще одно крыло, уходящее вглубь двора.

В 1933 году здесь открылся ярославский аэроклуб — один из старейших в России. Именно тогда на доме появились знаменитые барельефы, изображающие парашютистов. В клубе занималась парашютным спортом первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, а также известные летчики Михаил Жуков, Борис Щапов, Николай Кривов, Николай Карабулин и другие.

Знаменитый барельеф с парашютами Источник: Инга Сафронова









