Четыре жизни и одна война: как Великая Отечественная изменила судьбы молодых советских ребят

На войну в сороковых уходили совсем юные ребята, вернуться довелось не всем Источник: читательница Городских медиа











В этом году страна отмечает важный юбилей — 80 лет Победе в Великой Отечественной войне. Тогда на фронте оказались люди из разных уголков нашей страны — крохотных прифронтовых сёл и больших отдаленных городов. На борьбу с захватчиками поднялись даже самые юные жители Советского Союза, которым только исполнилось 18 лет. Среди них — родственники наших читателей.

От механика водного трамвайчика до морского десантника: история Владимира из Борисовки

Степаненко Владимир Владимирович

Победу молодой Владимир встретил в госпитале Источник: читательница Городских медиа











Прадедушка Анны родился в 1922 году в селе Борисовка Белгородской области в семье военного. Отец Владимира погиб на китайской границе во время вооруженного конфликта. Мать работала на московском авиационном заводе, во время эвакуации пропала без вести.

До войны Владимир служил механиком на катере. Это был мирный водный трамвайчик, перевозивший пассажиров из Севастополя в Ялту. Когда началась ВОВ, его переоборудовали в минный заградитель. Владимир с командой ставил мины у берегов Румынии. Затем катер потопили, и молодой человек стал бойцом 83-й бригады морской пехоты 18-й армии Черноморской группы войск и Черноморского флота.

Владимир Степаненко принимал участие в обороне Одессы, Севастополя, Керчи и Новороссийска. Ходил в разведку, попал в плен, бежал и снова воевал. Был несколько раз ранен и контужен.

В составе группы морских десантников под командованием Цезаря Куникова 4 февраля 1943 года Владимир совершил успешную высадку в районе поселка Станичка и участвовал в знаменитой битве за плацдарм Малая земля. Там мужчина подбил немецкий танк и снова был контужен. Победу встретил в госпитале.

Был награжден почетными медалями и орденами. После войны переехал в Челябинск, окончил Свердловский институт технического обучения рабочих, 43 года проработал бригадиром слесарей-монтажников Челябинского управления треста «Уралдомнаремонт».

Истекал кровью, но отказался ложиться в госпиталь: как молодой сержант освобождал Европу

Федоров Алексей Тихонович

Любимая девушка дождалась Алешу с войны, он вернулся героем Источник: читательница Городских медиа











Алексея призвали в армию восемнадцатилетним парнем в 1942 году. Крепкого и приземистого молодого человека направили в воздушно-десантные войска. Он прошел полный курс подготовки, много раз прыгал с парашютом. Потом был первый боевой вылет — десант на правый берег Днепра. В этой битве полк лишился многих десантников. Молодому солдату повезло остаться в живых. В своем первом бою он стал причастен к подвигу.

Алексей совершал десанты в леса под Андреаполем в Калининской области, к партизанам Ладоги — в Новгородской. Вскоре сержант Федоров возглавил пулеметное отделение и в составе стрелкового полка был направлен в Европу. Бои шли за каждую высоту, село, населенный пункт. По воспоминаниям Алексея, особенно тяжело было в Венгрии. Чтобы освобождать города, нередко приходилось наступать без артподготовки, встречая отчаянное сопротивление фашистов.

Однажды сержанта и его напарника накрыло взрывной волной. Молодой человек вспоминал, как очнулся и с ужасом понял, что по лицу течет кровь. С трудом выбравшись из-под земли, осознал, что напарник погиб, а рота ушла далеко вперед. Алексей догнал товарищей, в госпиталь, несмотря на ранение, ложиться отказался.

После взятия Будапешта сержант Федоров освобождал Австрию. Победу встретил в Чехословакии, когда над Рейхстагом уже развевался красный флаг, Алексей продолжал вести бои под Прагой. Был демобилизован в 1947 году в родную деревню, где его ждала любимая девушка Таня.

За проявленный героизм на поле боя Алексей Федоров был награжден орденом Славы III степени, Великой Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».

«Это очень грязно и тяжело»: стрелок Михаил не любил говорить о войне

Егоров Михаил Васильевич

Мальчик из крестьянской семьи совершил подвиг — был награжден почетной медалью «За боевые заслуги», но лишился руки Источник: читательница Городских медиа











В годы войны у Татьяны ушли на фронт сразу трое родственников. Она поделилась с нами историей прадедушки Михаила. Он родился 15 ноября 1923 года в деревне Большой Берчикуль Кемеровской области, рос в простой крестьянской семье, в которой было 8 детей. Михаил окончил 5 классов, трудился в колхозе механиком локомобилей.

В 18 лет молодого человека призвали на фронт. Владимир служил стрелком в 383-м стрелковом полку 121-й стрелковой дивизии. О его боевом пути говорит орден Отечественной войны I степени, который мужчина получил за то, что в составе группы разведчиков пробрался к оборонительному сооружению противника и забросал его гранатами.

За участие в боях в должности стрелка 383-го полка Юго-Западного фронта был награжден медалью «За боевые заслуги». 20 августа 1942 года, освобождая Воронеж, лично уничтожил 5 фашистских солдат, был тяжело ранен в левую руку. Ее пришлось ампутировать по локоть.

Войну Владимир вспоминать не любил, говорил, что это страшно, очень грязно и тяжело. Мужчина делился с родными, что никому не желает пройти то, что ему довелось пережить на фронте.

Подорвался на мине, но прожил до 100 лет: о непростой судьбе сапера из Ростова

Атоян Гаспар Хугасович

Прадедушка Юлии ушел на войну в 17 лет, ему предстояло стать сапером Источник: читательница Городских медиа











Юлия поделилась историей прадедушки. Атоян родился в Ростове, ушел на фронт в 17 лет и стал сапером. Из воспоминаний ветерана: «У нас были лопаты, ломы, кирки, одна винтовка на отделение из 11 человек. Мы строили окопы, ДОТы, ДЗОТы, минировали дороги на реке Миус. Однажды нам говорят: „Уходите, немцы наступают“. Мы двинулись в сторону Дона. Когда перешли реку, заблудились — три дня плутали в лесу, пока нас не отыскало начальство».

Затем отделению Атояна предстоял пеший поход на юг. Там молодой человек участвовал в обороне Кавказа, попал в артиллерию. В 1942 году его отряд подорвался на мине. Атоян рассказывал: «Помню, как летел снаряд. Мы с товарищами полезли в укрытие, а после — темнота, вокруг земля. Еле выбрались из засыпанного окопа. Потом я пролежал в госпитале шесть месяцев, три из которых не мог вставать».