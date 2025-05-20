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Город В мэрии рассказали, что за «пивные» павильоны появились в Ярославле

В мэрии рассказали, что за «пивные» павильоны появились в Ярославле

Показываем, где стоят точки питания

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6 комментариев
Торговую точку у памятника Некрасову убрали в считанные дни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговую точку у памятника Некрасову убрали в считанные дни | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговую точку у памятника Некрасову убрали в считанные дни

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле бурное обсуждение вызвала установка павильонов под брендом «Ярпиво». Торговые точки на днях появились у памятника Некрасову и на Стрелке, а также на проспекте Машиностроителей.

Многие ярославцы раскритиковали выбор места для установки точек питания.

«Около памятника великого человека не должно быть палатки „Ярпиво“», — писали читатели 76.RU.

Спустя пару дней в мэрии приняли решение разобрать конструкцию. Каркас пропал до начала работы точки питания.

«Торговля в точках общественного питания должна соответствовать законодательству. <…> Предприятие заверило контролирующие органы, что основным ассортиментом будет продукция ярославских производителей в формате стрит-фуда: гамбургеры, хот-доги, картошка фри, десерты, напитки, в том числе безалкогольное пиво», — пояснили решение в пресс-службе мэрии 15 мая.

Павильон убрали к 16 мая. Другие точки продажи остались на месте.

Павильон «Ярпиво» убрали после возмущения горожан | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUПавильон «Ярпиво» убрали после возмущения горожан | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Павильон «Ярпиво» убрали после возмущения горожан

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В пресс-службе «Балтики» на запрос 76.RU уточнили, что точка на Первомайском бульваре разобрана по поручению мэра.

«Объекты общественного питания установлены в рамках работы городской ярмарки на весенне-летний период», — рассказали в пресс-службе компании «Балтика».

Известно, что рядом с павильонами также будут установлены биотуалеты.

Еще один павильон появился на Стрелке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕще один павильон появился на Стрелке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кроме того, точка продажи еды и напитков организована у сквера на проспекте Машиностроителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКроме того, точка продажи еды и напитков организована у сквера на проспекте Машиностроителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Пивные магазины Павильон Торговая точка Ярпиво Балтика
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Комментарии
6
Гость
17 минут
Правильно критикуют. По воспоминаниям современников классик больше водку уважал.
Гость
54 минуты
биотуалеты платные сделают.😁
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