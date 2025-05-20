В мэрии рассказали, что за «пивные» павильоны появились в Ярославле

В Ярославле бурное обсуждение вызвала установка павильонов под брендом «Ярпиво». Торговые точки на днях появились у памятника Некрасову и на Стрелке, а также на проспекте Машиностроителей.
Многие ярославцы раскритиковали выбор места для установки точек питания.
«Около памятника великого человека не должно быть палатки „Ярпиво“», — писали читатели 76.RU.
Спустя пару дней в мэрии приняли решение разобрать конструкцию. Каркас пропал до начала работы точки питания.
«Торговля в точках общественного питания должна соответствовать законодательству. <…> Предприятие заверило контролирующие органы, что основным ассортиментом будет продукция ярославских производителей в формате стрит-фуда: гамбургеры, хот-доги, картошка фри, десерты, напитки, в том числе безалкогольное пиво», — пояснили решение в пресс-службе мэрии 15 мая.
Павильон убрали к 16 мая. Другие точки продажи остались на месте.
В пресс-службе «Балтики» на запрос 76.RU уточнили, что точка на Первомайском бульваре разобрана по поручению мэра.
«Объекты общественного питания установлены в рамках работы городской ярмарки на весенне-летний период», — рассказали в пресс-службе компании «Балтика».
Известно, что рядом с павильонами также будут установлены биотуалеты.