Недавние дети на фронте: истории советских мальчишек и девчат, которые посвятили юность Победе

Герои этих историй внесли свой вклад в освобождение Советского Союза от немецких захватчиков Источник: читательница Городских медиа











9 мая страна отметила 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В каждой семье бережно хранят воспоминания о родственниках, которые много лет назад не побоялись вступить в борьбу с фашистскими захватчиками и отстояли Родину. Продолжаем делиться историями читателей, чьи дедушки и бабушки ушли на фронт совсем юными ребятами.

Был дважды ранен и дважды возвращался на фронт: история бравого пулеметчика

Белогубов Александр Иванович

Александр стал пулеметчиком в неполные 17 лет Источник: читательница Городских медиа











Анжела поделилась историей своего прадедушки. Александр Белогубов родился в татарской деревне Зюзеево 12 августа 1924 года. Летом 1941-го, в неполные 17 лет, парень был мобилизован в Московскую область, во вторую учебную Сталинскую бригаду, где обучали пулеметчиков.

Спустя 9 месяцев Александр попал в пулеметную роту, был назначен командиром пулеметного расчета. Впереди был марш-бросок до Белгорода. Из воспоминаний солдата: «Шли долго, пулеметы тащили на себе, а ведь они нелегкие: станковый „Максим“ весит 66 кило, а с охлаждением — все 70. Да, пехота-матушка! Стали приближаться к фронту, тут начались бомбежки, но мы дошли до места назначения».

В конце лета под Котельвой Александр получил осколочные ранения. До октября пулеметчик восстанавливался в госпитале, затем был направлен в запасной полк, который маршем шел на освобожденный Киев. С ноября 1943-го парень продолжил воевать в составе 54-й Гвардейской танковой бригады, в батальоне автоматчиков. С большими боями и потерями пробивались в сторону Житомира — освободили Бердичев, Малин, множество небольших населенных пунктов.

В январе 1944-го началась знаменитая Корсунь-Шевченковская операция, которая привела ко «второму Сталинграду» на Днепровском побережье, окружению и уничтожению десяти дивизий и бригад врага. Здесь Александр снова получил тяжелое ранение двумя пулями, одна из которых оказалась разрывной.

Александр вспоминал: «Очнулся в хате, раны очищены и перевязаны. Сам двигаться не мог. Потом был санитарный поезд, везли в Курганскую область, где мне пришлось лечиться несколько месяцев. После попал в Камышлов Свердловской области в „выздоравливающий“ батальон, выучился на радиста и вернулся на фронт.

Привезли нас на границу с Польшей, в город Владимир-Волынский. Готовилось большое наступление, потом, еще до рассвета, началось: артподготовка по всему участку фронта, два часа непрерывного огня, дальнобойные пушки, катюши, сверху бомбила авиация. Кругом воронка на воронке, сожженный лес, выгоревшая земля. В районе Бунцлау вышли к Одеру, остановились. Занимались разминированием всего, что немцы, отступая, заминировали».

После войны и до самой смерти Александр Белогубов жил в Челябинске. Ветерана не стало в 2021 году, ему было 96 лет.

Как молодой командир минометного расчета и пять его товарищей встали перед сотней немцев

Стариков Александр Иванович

На войне Александр совершил немало подвигов, за что был представлен к почетным наградам Источник: читательница Городских медиа











Александра рассказала о фронтовом пути своего дедушки. Александр Стариков родился в деревне Кадкуль Красноармейского района Челябинской области 15 августа 1924 года. Окончив 8 классов, молодой человек устроился работать заведующим сельского клуба деревни Кошкуль, а 22 июня 1941 года началась война.

Жизнь изменилась — ежедневно деревни покидали колонны мужчин с котомками за плечами: шли на войну. Совесть не позволила Александру сидеть в тылу. Молодой человек исправил в свидетельстве дату рождения и отправился добровольцем на фронт. С июня 1942-го по март 1947 года служил командиром минометного расчета 220-го минометного полка 14-й минометной бригады в составе Уральского, Северо-Западного фронтов, Брянского, Степного и второго Украинского фронтов.

20 февраля 1943 года 220-й минометный полк был брошен в наступление Северо-Западного фронта: Красная армия проводила Демянскую наступательную операцию. В мае солдат перебросили на Брянское направление, затем на Орловское, где в составе второго Украинского фронта командир минометного расчета второго дивизиона пятой батареи сержант Стариков стал участником Болховского прорыва.

Командир минометного расчета второго дивизиона пятой батареи сержант Стариков (крайний справа) Источник: читательница Городских медиа











Близ деревни Толмачево полк Александра участвовал в тяжелых боях: перед сотней гитлеровцев встали всего шесть советских солдат. Командиры приняли решение принять встречный бой, сумев уничтожить пулеметные точки, поджечь два блиндажа и рассеять автоматчиков. За отвагу в неравной схватке Александр и его героические товарищи были представлены к награде «За боевые заслуги».

При форсировании реки Тисы Александр был ранен осколком в грудь, но после лечения в госпитале вернулся на фронт. 21 января 1945 года, уточняя огневые точки противника, столкнулся с группой немцев. Не растерявшись, поразил трех солдат из автомата и взял в плен четвертого. Тот предоставил Старикову ценные сведения о расположении огня и рассказал о готовящейся контратаке, которая в результате была вовремя отбита с большими потерями для немецкой армии. За этот эпизод Александр был награжден орденом Славы.

Александр с любимой женой Антониной Источник: читательница Городских медиа











Были и другие награды: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой отечественной войне», «За взятие Будапешта», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных Сил СССР».

В 1947 году Александр вернулся домой. Его встретила родня. Мирная жизнь отважного солдата сложилась удачно: он начал работу заместителем уполномоченного Министерства заготовок СССР в Сосновском районе, затем в Сосновском райисполкоме и встретил свою любовь.

«Повар на войне главнее генерала»: хрупкая девушка, рискуя жизнью, носила к окопам термосы с едой

Попова Антонина Ивановна

В молодости Антонина Ивановна была военным поваром. Ей ежедневно приходилось рисковать жизнью Источник: читатель Городских медиа











Историей бабушки Антонины поделился наш читатель Сергей. Она родилась в Ревде Свердловской области в 1921 году. По воспоминаниям Антонины, довоенная жизнь была тяжелой. Чтобы помочь родителям прокормить семью, в которой было шестеро детей, после окончания школы-семилетки Тоня работала весовщицей на железнодорожной станции Капралово.

Когда 22 июня девушка узнала сокрушающую новость, сразу решила пойти на фронт. Однако юной Тоне пришлось долго обивать порог военкомата, прежде чем в августе 1942-го ее желание сбылось.

— Мы с другими девушками-добровольцами решили идти на фронт санитарками, но получили направления в училище, где готовили поваров. Там же мы проходили боевую подготовку, — рассказывала Антонина.

Фронтовая жизнь Тони началась в 37-й гвардейской дивизии 114-го полка 2-го Белорусского фронта. Девушке предстоял самоотверженный труд — не только готовить еду для бойцов, но и загружать ее в термосы, затаскивать на телегу, отвозить к окопам, а затем нести на себе тяжелую ношу до ближайшего укрытия. Каждый раз Антонина молилась: «Только бы обратно тащить не пришлось». Случалось, что на линии окопов оказывалось пусто, одни тела солдат лежали кругом.

Из воспоминаний Антонины: «Однажды чуть с голода не погибли под Брянском. Нас человек 30 было, заблудились, тропы найти не можем: темный лес стоит стеной. Много дней плутали, думали, всё, конец. Чтобы раздобыть пищу, наши бойцы решились на отчаянный поступок. Рядом были немцы, слышно было, как они что-то насвистывают на губных гармошках. Рискуя жизнью, молодой разведчик вытащил из их окопов термос, а там вместо продуктов оказался спирт. Расстроились было, но он пригодился для обработки ран. А из леса нас вскоре вывел местный житель».

Выполняя работу, девушка дважды была ранена. Во второй раз легко отделаться не удалось — Антонина попала в госпиталь. Помнила, как ее выносили на руках из-под огня, затем очнулась в госпитале, уже после операции. Часть Тони ушла далеко вперед, но девушка сумела догнать бойцов. Окончательно ее списали после сильной контузии, полученной при контрнаступлении, отправили в тыл поправлять здоровье. А вскоре война закончилась.