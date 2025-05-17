Куда бежать? В мэрии назвали адреса бесплатных общественных туалетов в Ярославле

В Ярославле работает восемь общественных туалетов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле начинается сезон длительных прогулок, развлечений на свежем воздухе. Побочным эффектом подобного отдыха часто становится поиск туалета. В мэрии Ярославля рассказали, куда можно смело бежать по нужде.

По информации властей, сейчас в Ярославле действует восемь стационарных городских туалетов, которые обслуживает муниципальное предприятие «Ремонт и обслуживание гидросистем». Посетить каждый из них можно совершенно бесплатно. Туалеты располагаются по следующим адресам:

речной вокзал (Волжская набережная, 2);

Первомайский бульвар;

Советская площадь;

Демидовский сквер;

Которосльная набережная, у дома № 2/3;

улица Подзеленье, у дома № 3;

площадь Юности (улица Свободы, 23);

парк 30-летия Победы (Ленинградский проспект).

Общественные туалеты на Советской площади, Которосльной набережной, речном вокзале и в Демидовском сквере работают ежедневно в любой сезон с 9:00 до 23:00 часов. Туалеты на Первомайском бульваре, Подзеленье, площади Юности, Ленинградском проспекте работают ежедневно летом с 9:30 до 21:30, зимой — с 9:00 до 22:00.

Между тем предстоящим летом количество общественных туалетов в Ярославле обещают увеличить. Во-первых, в эксплуатацию будет введен туалет, установленный в прошлом году у ДК «Гамма». Во-вторых, мэрия заказала изготовление дополнительных модульных туалетов.

«В целях создания комфортных условий для жителей города при посещении парков и скверов на территории Ярославля в 2025 году будет установлено четыре модульных туалета», — сообщили в мэрии изданию 76.RU.

Места их установки определяются.

Напомним, в Ярославской области отправление естественных надобностей в общественных местах считается нарушением. За это предусмотрен штраф — 5000 рублей.