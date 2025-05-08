«Не проходит»: ярославцев в выходные просят брать с собой наличные для оплаты

В Ярославле возникла проблема с оплатой по карте Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, читательница 76.RU Анна











В некоторых магазинах в Ярославле покупателей просят расплачиваться наличными из-за неработающих терминалов. Подобное объявление читательница 76.RU заметила в сетевом продуктовом «Дикси» на улице Свердлова, 74а.

«Уважаемые покупатели! В связи с массовой проблемой отсутствия интернета в г. Ярославле в магазине не проходит безналичная оплата. Также не пробиваются такие группы товаров, как молочная продукция, алкоголь, пиво, табак, вода, энергетики. Проблема массовая. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — говорится в объявлении, вывешенном на полках со фруктами и овощами.

В «Дикси» предупреждают, что оплата по банковским картам и СБП не проходит Источник: читательница 76.RU Анна











Заведения общепита, например ресторан грузинской кухни «Мамука», также попросили клиентов брать с собой наличные деньги.

«В связи с ограничением работы мобильной связи и интернета с 9 по 11 мая возможны перебои в работе банковских терминалов. Просим вас по возможности заранее подготовить наличные для расчета», — написали в соцсетях ресторана «Мамука».

Пока одни переживают из-за временных трудностей с оплатой картой, другие находят плюсы в сложившейся ситуации.

«Карты — удобно, наличка — надежнее!» — пишет пользовательница под ником Villa Villa.

«А я всегда говорил, что рулит только налик», — поделился своим мнение пользователь под ником immtele.

А вы пользуетесь наличкой? Да Нет Теперь буду Свой вариант напишу в комментариях