Как будут работать пункты выдачи заказов в Ярославле в майские праздники

Сало известно, как будут работать пункты выдачи маркетплейсов и популярных сервисов доставки в майские праздники. Где-то решено устроить сотрудникам выходные, где-то графики не поменяют. Подробнее в нашем материале.
Wildberries
В компании Wildberries сообщили, что дополнительных выходных в майские праздники у их пунктов выдачи не будет — они продолжат работать в штатном режиме. Графики работы у разных пунктов могут отличаться. Как правило, забирать товары в таких офисах можно с 8:00–10:00 и до 21:00–22:00.
Ozon
Пункты выдачи заказов Ozon в Ярославской области в период майских праздников работают в обычном режиме — с 09:00 до 21:00. Дополнительных выходных в этот период не планируется.
«Яндекс Маркет»
Пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» в период длинных майских праздников будут работать в стандартном режиме. В пресс-службе компании пояснили, что покупатели смогут забрать свои заказы в любой удобный для них день без задержек.
«Авито доставка»
Большинство пунктов выдачи заказов компании «Авито» не меняют свой график из-за праздников. В единичных случаях возможно сокращение рабочего времени, тогда это будет отмечено в карточке конкретного ПВЗ.
CDEK
Пункты выдачи CDEK в Ярославле будут работать по сокращенному графику в честь майских праздников. В компании посоветовали заранее проверять время работы того офиса, в который должна прийти доставка. У большинства пунктов выдачи в Ярославле 9 мая станет выходным днем. В остальные праздничные дни мая часы работы определены с 10 до 18 часов.