Как будут работать пункты выдачи заказов в Ярославле в майские праздники

Стал известен график работы пунктов выдачи заказов в Ярославле в майские праздники Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сало известно, как будут работать пункты выдачи маркетплейсов и популярных сервисов доставки в майские праздники. Где-то решено устроить сотрудникам выходные, где-то графики не поменяют. Подробнее в нашем материале.

Wildberries

В компании Wildberries сообщили, что дополнительных выходных в майские праздники у их пунктов выдачи не будет — они продолжат работать в штатном режиме. Графики работы у разных пунктов могут отличаться. Как правило, забирать товары в таких офисах можно с 8:00–10:00 и до 21:00–22:00.

Ozon

Пункты выдачи заказов Ozon в Ярославской области в период майских праздников работают в обычном режиме — с 09:00 до 21:00. Дополнительных выходных в этот период не планируется.

«Яндекс Маркет»

Пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» в период длинных майских праздников будут работать в стандартном режиме. В пресс-службе компании пояснили, что покупатели смогут забрать свои заказы в любой удобный для них день без задержек.

«Авито доставка»

Большинство пунктов выдачи заказов компании «Авито» не меняют свой график из-за праздников. В единичных случаях возможно сокращение рабочего времени, тогда это будет отмечено в карточке конкретного ПВЗ.

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