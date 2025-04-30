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Город Эксклюзив Как будут работать пункты выдачи заказов в Ярославле в майские праздники

Как будут работать пункты выдачи заказов в Ярославле в майские праздники

Публикуем графики

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Стал известен график работы пунктов выдачи заказов в Ярославле в майские праздники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтал известен график работы пунктов выдачи заказов в Ярославле в майские праздники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стал известен график работы пунктов выдачи заказов в Ярославле в майские праздники

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Сало известно, как будут работать пункты выдачи маркетплейсов и популярных сервисов доставки в майские праздники. Где-то решено устроить сотрудникам выходные, где-то графики не поменяют. Подробнее в нашем материале.

Wildberries

В компании Wildberries сообщили, что дополнительных выходных в майские праздники у их пунктов выдачи не будет — они продолжат работать в штатном режиме. Графики работы у разных пунктов могут отличаться. Как правило, забирать товары в таких офисах можно с 8:00–10:00 и до 21:00–22:00.

Ozon

Пункты выдачи заказов Ozon в Ярославской области в период майских праздников работают в обычном режиме — с 09:00 до 21:00. Дополнительных выходных в этот период не планируется.

«Яндекс Маркет»

Пункты выдачи заказов «Яндекс Маркета» в период длинных майских праздников будут работать в стандартном режиме. В пресс-службе компании пояснили, что покупатели смогут забрать свои заказы в любой удобный для них день без задержек.

«Авито доставка»

Большинство пунктов выдачи заказов компании «Авито» не меняют свой график из-за праздников. В единичных случаях возможно сокращение рабочего времени, тогда это будет отмечено в карточке конкретного ПВЗ.

CDEK

Пункты выдачи CDEK в Ярославле будут работать по сокращенному графику в честь майских праздников. В компании посоветовали заранее проверять время работы того офиса, в который должна прийти доставка. У большинства пунктов выдачи в Ярославле 9 мая станет выходным днем. В остальные праздничные дни мая часы работы определены с 10 до 18 часов.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Праздники Маркетплейсы
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