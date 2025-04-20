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Город Мальчики Сбежал на фронт из окна больничной палаты: истории советских мальчишек, которые стали героями ВОВ

Сбежал на фронт из окна больничной палаты: истории советских мальчишек, которые стали героями ВОВ

Читатели рассказали о родственниках, которые ушли на войну совсем юными

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Война заставила юных героев этих историй рано повзрослеть | Источник: ru.freepik.comВойна заставила юных героев этих историй рано повзрослеть | Источник: ru.freepik.com

Война заставила юных героев этих историй рано повзрослеть

Источник:

ru.freepik.com

9 мая 2025 года Россия отпразднует 80-летний юбилей Великой Победы. Много лет миновало с тех пор, как советские граждане встали на защиту Родины — на фронт тогда отправлялись не только мужчины, но и женщины и даже подростки. Мы попросили читателей поделиться семейными историями о бабушках и дедушках, которые оказались на войне в совсем юном возрасте.

Врукопашную бился с фашистами: подвиг разведчика с Алтайского края

Жижин Николай Дмитриевич

Николай ушел на фронт в 18 лет | Источник: семейный архив читательницы Городских медиаНиколай ушел на фронт в 18 лет | Источник: семейный архив читательницы Городских медиа

Николай ушел на фронт в 18 лет

Источник:

семейный архив читательницы Городских медиа

О подвиге своего дедушки нам рассказала Елена. Николай родился в селе Михайловка Алтайского края в 1923 году. До войны он окончил курсы трактористов и начал работать в колхозе. Война застала молодого человека, когда ему было неполных 19 лет — Коля был призван в ряды Красной Армии.

Сержант Жижин стал разведчиком: работа рискованная и опасная, но молодому сибиряку удавалось выполнять ее на отлично. Свою первую медаль «За отвагу», одну из самых почетных среди фронтовиков, Николай получил в 1943 году при освобождении Смоленской области, под станцией Лиозное.

Из воспоминаний Николая Жижина: «Взводу разведки была поставлена задача перейти линию фронта, зайти в тыл врага, рассредоточиться и ждать наступления наших войск. При этом нам нужно было подорвать мост через небольшую, но глубокую реку — по нему должны были отступать немцы. Но мы допустили ошибку, фашисты окружили нас и попытались взять живьем. В ответ мы открыли по ним огонь, бросали гранаты. Дело дошло до рукопашной — пришлось поработать ножами, саперными лопатками, прикладами. Нас было всего 18 человек, но мы сумели отбросить немцев, взяли в плен 13 солдат, забрали подводы с боеприпасами и пулеметами».

Разведчик с Алтая внес достойный вклад в победу. Помимо медали «За отвагу», он получил награду «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ордена Красной Звезды и Отечественной войны второй степени.

Николай был трижды ранен и пережил три контузии, но сумел вернуться домой осенью 1945 года. Вскоре герой женился и до пенсии работал механизатором в совхозе «Степной» Родинского района Алтайского края. Награжден почетной медалью «Ветеран труда».

Родился 9 мая и воевал под командованием Сталина

Жужгов Николай Романович

Николай с любимыми правнуками | Источник: семейный архив читательницы Городских медиаНиколай с любимыми правнуками | Источник: семейный архив читательницы Городских медиа

Николай с любимыми правнуками

Источник:

семейный архив читательницы Городских медиа

Для Николая Жужгова 9 мая — не только памятная дата, но и личный праздник. В 2025 году в этот день ветерану Великой Отечественной войны исполнится 98 лет. Историей жителя Маслянино Новосибирской области поделилась его внучка Екатерина.

До войны юный Николай работал на машинно-тракторной станции родного поселка. В 1943 году в неполных 17 лет был призван в армию. Мужчина хорошо запомнил этот день — на дворе было 10 ноября. Николай получил специальность стрелка-пулеметчика противотанкового ружья, уже в марте принял присягу и был направлен в бригаду особого назначения под командованием самого Сталина.

В составе бригады Николай участвовал в штурме города-бастиона Кенигсберга (ныне Калининград), где получил тяжелую контузию. В местном госпитале молодой человек встретил 18-летие. Спустя два месяца лечения, не дождавшись полного выздоровления, солдат улизнул от врачей через окно палаты, чтобы отправиться воевать с японцами.

Стрелок-пулеметчик был награжден почетными медалями | Источник: семейный архив читательницы Городских медиаСтрелок-пулеметчик был награжден почетными медалями | Источник: семейный архив читательницы Городских медиа

Стрелок-пулеметчик был награжден почетными медалями

Источник:

семейный архив читательницы Городских медиа

Так Николай выглядел в годы Великой Отечественной | Источник: семейный архив читательницы Городских медиаТак Николай выглядел в годы Великой Отечественной | Источник: семейный архив читательницы Городских медиа

Так Николай выглядел в годы Великой Отечественной

Источник:

семейный архив читательницы Городских медиа

После капитуляции Японии 3 сентября 1945 года Николай год служил в Китае, затем был направлен в погранвойска на северо-запад страны: в Карелию, Волхов, Петрозаводск, охранял границу с Финляндией. Там получил специальность старшего оружейного мастера. В звании старшины погранотряда был демобилизован и вернулся домой в 1955 году.

По сей день Николай Жужгов радует близких ясным умом, памятью на события и отличным чувством юмора. Каждый год на 9 Мая родные ветерана приезжают в Маслянино — поздравить любимого дедушку с днем рождения и праздником Победы.

Как мальчик очищал Дунай от фашистских мин

Татарников Юрий Владимирович

В 15 лет Юрий пошел учиться на юнгу, а вскоре после этого ушел на фронт | Источник: семейный архив читательницы Городских медиаВ 15 лет Юрий пошел учиться на юнгу, а вскоре после этого ушел на фронт | Источник: семейный архив читательницы Городских медиа

В 15 лет Юрий пошел учиться на юнгу, а вскоре после этого ушел на фронт

Источник:

семейный архив читательницы Городских медиа

Читательница Мария поделилась историей своего дедушки. Юрий родился 27 января 1927 года в Моршанском районе Тамбовской области. В 15 лет юноша поступил в школу юнг на Соловецких островах. Его сокурсником был известный писатель Валентин Пикуль.

Вскоре молодой человек ушел на фронт — вместо отца, отправленного домой из-за серьезного ранения. Там Юрий попал в Дунайскую флотилию, где стал рулевым сигнальщиком катерного тральщика 4-го дивизиона.

Тральщик — корабль специального назначения, задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин и проводка судов через минные заграждения.

С раннего утра до позднего вечера экипаж судна очищал Дунай от фашистских мин. В 17 лет молодого юнгу назначили командиром катера. За военные заслуги он получил звания краснофлотца и старшего краснофлотца. С войны Юрий вернулся с целым списком почетных наград, среди которых медали Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Отечественной войны второй степени.

После войны Юрий поступил в Миасский геологоразведочный техникум. До выхода на пенсию работал в отделе изысканий проектного института «Челябинскгражданпроект». Ушел из жизни в 2020 году — бывшему юнге было 93 года.

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