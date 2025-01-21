Будьте готовы к помехам: в Ярославской области предупредили о кратковременных отключениях радио

В среду, 22 января, в Ярославской области могут возникнуть временные отключения телерадиосигнала. По информации с официального сайта Российской телевизионной и радиовещательной сети, кратковременные перерывы возможны с 10 до 16 часов.
— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, — отметили в РТРС.
Отключения затронут работу трех популярных программ:
«Love Радио» — 100,6 МГц;
«Хит FM» — 105,6 МГц;
«Радио Energy» — 101,1 МГц.
Это первые запланированные работы с начала года. К слову, в декабре 2024 года вместе с радио вносили изменения в эфир телевещания.