Будьте готовы к помехам: в Ярославской области предупредили о кратковременных отключениях радио

В Ярославской области из-за профилактических работ возможны перерывы вещания Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В среду, 22 января, в Ярославской области могут возникнуть временные отключения телерадиосигнала. По информации с официального сайта Российской телевизионной и радиовещательной сети, кратковременные перерывы возможны с 10 до 16 часов.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, — отметили в РТРС.

Отключения затронут работу трех популярных программ:

«Love Радио» — 100,6 МГц;

«Хит FM» — 105,6 МГц;

«Радио Energy» — 101,1 МГц.