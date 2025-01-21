НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -19

1 м/c,

вос.

 766мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 99,93
EUR 103,29
Какие продукты подорожали
Подробности поджога «Сквера»
Проблемы со слухом из-за микронаушников
Семья погибла в пожаре
Клип врачей
Десятки домов без света
В январе выросли грибы
Ребенок на окне
Продавали опасную икру
Возвращение морозов
Город Будьте готовы к помехам: в Ярославской области предупредили о кратковременных отключениях радио

Будьте готовы к помехам: в Ярославской области предупредили о кратковременных отключениях радио

Перерывы в вещании будут длиться несколько часов

171
2 комментария

В Ярославской области из-за профилактических работ возможны перерывы вещания

Источник:

В среду, 22 января, в Ярославской области могут возникнуть временные отключения телерадиосигнала. По информации с официального сайта Российской телевизионной и радиовещательной сети, кратковременные перерывы возможны с 10 до 16 часов.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, — отметили в РТРС.

Отключения затронут работу трех популярных программ:

  • «Love Радио» — 100,6 МГц;

  • «Хит FM» — 105,6 МГц;

  • «Радио Energy» — 101,1 МГц.

Это первые запланированные работы с начала года. К слову, в декабре 2024 года вместе с радио вносили изменения в эфир телевещания.

ПО ТЕМЕ
Радио Помехи в эфире РТРС
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
42 минуты
Ждём отключения электричества отопления горячей воды по плану Дед Отмороз пришёл внезапно в нашу разруху и нищету, помёрзнем завтра на остановках в ожидании переполненного чуда
Гость
16 минут
Ктото слушаеттрадио ?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление