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Город Ярославцев предупредили об отключениях телевещания и радио: когда

Ярославцев предупредили об отключениях телевещания и радио: когда

«Помехи» могут возникать по несколько часов в день

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3 комментария

Ярославцев предупредили о кратковременных перерывах в телевещании и радио

Источник:

С 10 декабря на территории Ярославской области возможны кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом предупредили на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

— На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены, перенесены на другое время из-за плохих погодных условий, — указано в объявлении.

Где пройдут работы:

  • 10 декабря, с 10:35 до 14:00, отключения коснутся пунктов вещания «Волга» и «Дубки». В зоне отключения программы: РТРС-2 (57 канал), РТРС-1 (21 канал), «Радио МИР», «Радио России», «Вести FM», «Маяк», а также «Комсомольская правда», «Радио Вера», «Радио России», Новое радио, «Радио 7», «Русское Радио», «Радио Дача», «Дети ФМ», «Маяк», «Вести ФМ», «Солнце» (26 телеканал);

  • 11 декабря, с 10:35 до 14:00 возможны перерывы трансляций на пункте «Волга», в зоне отключения — «Комсомольская правда», «Радио Вера», «Радио России», «Новое радио», «Радио 7», «Русское Радио», «Радио Дача», «Дети ФМ», «Маяк», «Вести ФМ», «Солнце» (26 канал);

  • 11 и 12 декабря, с 8:00 до 16:00, пройдут работы в пункте вещания в Дубках. В зоне отключения: «Солнце» (26 канал), «Вести ФМ», «Маяк», «Дети ФМ», «Радио Дача», «Русское Радио», «Радио 7», «Новое радио», «Радио Вера», «Радио России» «Комсомольская правда», а также с 10:35 до 14:00 возможны отключения «РТРС-1» (39 канал), РТРС-2 (36 канал).

Список радиоволн в Ярославской области

  • Радио МИР — 100,9 МГц;

  • Радио России — 102,8 МГц;

  • Вести FM — 89,0 МГц;

  • Маяк — 93,3 МГц;

  • Комсомольская правда — 96,2 МГц;

  • Радио Вера — 98,3 МГц;

  • Новое радио — 99,5 МГц;

  • Радио 7 — 101,7 МГц;

  • Русское Радио — 102,6 МГц4;

  • Радио Дача — 103,3 МГц;

  • Дети ФМ — 107,0 МГц.

Отключения согласованы с вещателями.

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Комментарии
3
Гость
42 минуты
(глядя на список) можно и не включать потом
Гость
38 минут
Навсегда дой бог, может своей головой начнут думать. Окажется, угрозы из вне не существует.
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