Шоу, лекции, дискотеки: что можно посетить в Ярославле 5 января

Друзья, мы надеемся, что ваши новогодние каникулы проходят так, как вы и хотели! Для тех, кто устал сидеть дома, предлагаем афишу мероприятий на 5 января в Ярославле.
Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)
11:00 — «Zoo-маскарад для ребят и для зверят». Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей. (0+)
11:00 и 13:30 — «Новогодний серпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей. (6+)
Памятник Н. А. Некрасову, площадь им. Ф. Волкова
11:00 — театрализованная аудиопрогулка «Волков. Голос». Продолжительность — 1 час 45 минут. (12+)
Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, 24а)
11:00 и 14:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
18:00 (малый зал) — новогоднее камерное представление — музыкальная сказка «Тайна Снежной королевы». Представление по известной сказке Г. Х. Андерсена. Продолжительность — 1 час. Цена билета — от 400 рублей. (0+)
Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)
11:00 и 15:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей. (0+)
Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)
12:00–13:30 — праздник «Елка в купеческом доме» (сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей. (6+)
16:30–18:00 — новогодний праздник «Елка. Ностальгия». Праздничная атмосфера 1970–1980-х годов. Продолжительность — 1 час 30 минут. Цена билета — от 1400 рублей. (18+)
Парк «Нефтяник» (ул. Павлова)
12:00 — интерактивная программа для всей семьи «Январские потехи». Программа с участием веселых снеговиков. Вас ждет снежный танцевальный батл и много традиционных и современных игр. (3+)
Остановка трамвая ул. Свердлова
16:00 — новогодний рейс с подарками. Театр в новогоднем трамвае «Двери открываются». Продолжительность — 45 минут (16+)
Советская площадь
19:00 — развлекательная программа «В ритме Нового года». Вас ждут зимние забавы, хороводы, танцевальные флешмобы и многое другое! (0+)
Бутик UNICK (Салтыкова-Щедрина, 3)
11:00 — лекция из цикла по истории искусства «Человек между телом и душой» (12 мест). Стоимость — 1100 рублей на человека. (12+)
Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, 15)
12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая елка». Продолжительность — 1,5 часа.
Билет на одного ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 рублей. (0+)
Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (пл. Богоявления, 25)
12:00 — программа «История елочных игрушек» с мастер-классом. Продолжительность — 1,5 часа. Стоимость билета — от 250 рублей. (6+)
12:00 — интерактивная программа «Лиса-лапотница», сказка с подсказками. (6+)
Мемориальный дом-музей Л. В. Собинова (ул. Собинова, 25)
16:00 — праздничный вечер «Семейное Рождество» в доме Л. В. Собинова. Продолжительность — 2 часа. Стоимость билета — 1000 рублей. (6+)
Ранее мы публиковали полную афишу мероприятий на все дни новогодних праздников.