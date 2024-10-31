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Город По Ярославлю расставили будки охраны у мостов: для чего это нужно

По Ярославлю расставили будки охраны у мостов: для чего это нужно

Публикуем ответ властей

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15 комментариев

В Ярославле появились охранные будки

В центре Ярославля расставили охранные пункты. Изначально синюю будку заметили у музея-заповедника на Которосли. По словам властей, ее поставили в целях безопасности.

Позже ярославцы заметили подобные охранные павильоны недалеко от Октябрьского моста и под Косым мостом на Которосльной набережной.

— Везде по центру расставили охрану. Кто-нибудь знает, что случилось? — интересуются ярославцы в соцсетях.

Судя по опубликованным фото, некоторые охранные пункты огородили серым металлическим забором.

Как ответили на запрос 76.RU в мэрии Ярославля, установка пунктов охраны связана с мерами безопасности.

— Данное мероприятие проводится в рамках обеспечения транспортной безопасности, охраны мостов, — сообщили в управлении по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечению противопожарной безопасности.

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Комментарии
16
Гость
26 минут
Забор что бы воры в будку не залезли?
Гость
1 час
Приёмные для депутатов.
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