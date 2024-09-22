Жителей Ярославской области предупредили об отключении телевещания и радио. Причина

Когда не будут работать телеканалы Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Жителей Ярославской области предупредили о кратковременных отключениях телевещания и радио. Изменения в работе ожидаются на неделе с 23 сентября.

— 23-29 сентября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах, — сообщили на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Это коснется вышек в четырех населенных пунктах, ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00:

23 сентября возможен перерыв в пункте вещания Любима, проблемы коснутся РТРС-1, РТРС-2 и Радио России (103,6 МГц);

24 сентября — деревня Ростилово Даниловский район, сигнал прервется в программах РТРС-1, РТРС-2, Радио России (104,3 МГц);

25 сентября — деревня Шашково в Рыбинском районе, проблемы возможны в программах РТРС-1, РТРС-2;

26 сентября — деревня Понгилово Тутаевский район, сбои возможны в работе программ РТРС-1, РТРС-2.

Причина — работы на станциях.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — рассказали в РТСР.