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Город Жителей Ярославской области предупредили об отключении телевещания и радио. Причина

Жителей Ярославской области предупредили об отключении телевещания и радио. Причина

Когда ждать изменения в эфире

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Когда не будут работать телеканалы

Жителей Ярославской области предупредили о кратковременных отключениях телевещания и радио. Изменения в работе ожидаются на неделе с 23 сентября.

— 23-29 сентября возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах, — сообщили на официальном сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Это коснется вышек в четырех населенных пунктах, ограничения будут действовать с 10:00 до 16:00:

  • 23 сентября возможен перерыв в пункте вещания Любима, проблемы коснутся РТРС-1, РТРС-2 и Радио России (103,6 МГц);

  • 24 сентября — деревня Ростилово Даниловский район, сигнал прервется в программах РТРС-1, РТРС-2, Радио России (104,3 МГц);

  • 25 сентября — деревня Шашково в Рыбинском районе, проблемы возможны в программах РТРС-1, РТРС-2;

  • 26 сентября — деревня Понгилово Тутаевский район, сбои возможны в работе программ РТРС-1, РТРС-2.

Причина — работы на станциях.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — рассказали в РТСР.

Ранее в мэрии Ярославля предупреждали о перерывах в телевещании из-за проверки систем оповещения.

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