Назван российский видеосервис, который догоняет YouTube по популярности

Аудитория отечественных платформ заметно выросла на фоне замедления Youtube Источник: Александр Ощепков











Аналитики Telecom Daily изучили, как пользуются видеоплатформами российские зрители. Исследование, в котором поучаствовали более 1000 человек, охватило такие площадки, как VK Видео, Rutube «Дзен» и «Одноклассники». В результате оказалось, что видеосервис VK догоняет по популярности YouTube.

— О существовании американского видеохостинга знают порядка 97% россиян, пользующихся видеосервисами. Смотрят его регулярно — 90%. Знание пользователей о VK Видео приближается к 90%, доля регулярных просмотров составляет 51%, — сообщили авторы исследования, передает РИА Новости.

В то же время о платформе Rutube знают 75% россиян, но контент тут регулярно смотрит только треть из них. «Дзен» знаком 68% пользователей, а видеосервис соцсети «Одноклассники» — менее трети.

Что касается качества видео, то зрители почти в равной мере довольны VK, «Одноклассниками» и YouTube. По оценке пользователей первые две платформы получили 4,18 и 4,17 балла из 5 возможных, а зарубежный видеохостинг — 4,42 балла. Rutube и «Дзен» удостоились 3,95 балла. Рекомендовать YouTube знакомым готова почти половина респондентов. VK Видео — 31% зрителей, платформу в «Одноклассниках» — 20%, Rutube — 18%, «Дзен» — 4%.

В общей сложности 96% россиян смотрят видео на платформах как минимум несколько раз в неделю. Более половины из них тратят на просмотр 1-2 часа в день, средний показатель составил 2,5 часа в день. Чаще всего это делают на смартфоне, компьютер или ноутбук выбирают около 45%, а Smart TV – 38%.