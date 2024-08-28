Устроят ли в Ярославле безалкогольный понедельник? Ответ властей

Власти ответили про ограничение продажи спиртного 2 сентября Источник: Кирилл Поверинов











Более чем в 50 регионах России 2 сентября, когда пройдет День знаний, ограничат или запретят продажу алкоголя. Такие нормативные акты приняты, например, в Архангельской, Вологодской, Владимирской, Иркутской, Пензенской, Псковской и других областях. Мы узнали, будет ли безалкогольным первый учебный день в Ярославле.

— Ограничение продажи алкогольной продукции 2 сентября не планируется, — ответили в управлении потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля.

Стоит отметить, что в части регионов запрет продажи спиртного в День знаний утвержден на уровне областного законодательства. В Ярославской области такое ограничение не прописано. Поэтому каждый город и район принимает решение сам. Например, в Данилове решили запретить продажу спиртного в День города, 17 августа.