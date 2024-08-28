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Город Устроят ли в Ярославле безалкогольный понедельник? Ответ властей

Устроят ли в Ярославле безалкогольный понедельник? Ответ властей

Во многих регионах России в День знаний, 2 сентября, запретили продажу спиртного. А у нас?

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3 комментария

Власти ответили про ограничение продажи спиртного 2 сентября

Более чем в 50 регионах России 2 сентября, когда пройдет День знаний, ограничат или запретят продажу алкоголя. Такие нормативные акты приняты, например, в Архангельской, Вологодской, Владимирской, Иркутской, Пензенской, Псковской и других областях. Мы узнали, будет ли безалкогольным первый учебный день в Ярославле.

— Ограничение продажи алкогольной продукции 2 сентября не планируется, — ответили в управлении потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Ярославля.

Стоит отметить, что в части регионов запрет продажи спиртного в День знаний утвержден на уровне областного законодательства. В Ярославской области такое ограничение не прописано. Поэтому каждый город и район принимает решение сам. Например, в Данилове решили запретить продажу спиртного в День города, 17 августа.

Как считаете, нужно ли запрещать продажу алкоголя в День знаний?

Да
Нет
Не только в День знаний, но и в другие дни
Затрудняюсь ответить
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Алкоголь День знаний Ограничение
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Комментарии
3
Гость
28 августа 2024, 07:14
Подрастающее поколение на наркоте, им алкаголь для разминки или пока дозу не подвезли, не зря же весь город в рекламе и всюду с рюкзачками и тёмных очках курьеры при полном молчании терпил
Гость
28 августа 2024, 07:27
а в чем смысл.
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