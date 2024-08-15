В Ярославской области на выходных введут запрет продажи алкоголя

В одном из городов региона решили ограничить продажу спиртного Источник: Александра Мамонтова











В Данилове Ярославской области решили запретить продажу спиртного на День города. Отмечать праздник будут в субботу, 17 августа.

Согласно постановлению, продавать алкоголь запретят с 20:00 до 24:00 17 августа. Ограничения затронут магазины и заведения, расположенные на территориях, прилегающих к местам проведения мероприятий. Запрет будет распространяться на крепкий алкоголь, а также пиво и напитки на основе пива.



В местной администрации порталу 76.RU сообщили, что такое постановление действительно выходило.

— Мы его пока не отменяли, — сообщили корреспонденту 76.RU в администрации Данилова.

Не все остались довольны случившимся. Бизнес-омбудсмен Ярославской области Альфир Бакиров уже отреагировал на информацию о запрете продажи алкоголя, заявив, что такое решение могут принять только на федеральном уровне.

— Не вдаваясь в сухие юридические формулировки, поясню, что как-то запретить (ограничить) розничную продажу алкогольной продукции в магазинах и розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в местах массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий имеют право только органы государственной власти субъектов Российской Федерации. Местные власти могут лишь рекомендовать предпринимателям ограничить торговую деятельность при проведении мероприятий, — написал уполномоченный по защите прав предпринимателей у себя в социальных сетях.

Также он отметил, что предприниматели и представители торговых сетей могли пойти навстречу властям, если бы был организован нормальный процесс согласования.

— Пока же, так получается, что созданы необоснованные препятствия для осуществления предпринимательской деятельности на территории городского поселения. Поэтому я вынужден направить мотивированное предложение об отмене этого нормативного правового акта, — написал Альфир Бакиров.