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Город «Возможность почувствовать поддержку»: организаторы ответили на призывы об отмене «Пира на Волге»

«Возможность почувствовать поддержку»: организаторы ответили на призывы об отмене «Пира на Волге»

С таким требованием выступил депутат Анатолий Каширин

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4 комментария

Устроители «Пира на Вогле» защитили свой фестиваль

Организаторы гастрономического фестиваля «Пира на Волге» ответили на заявление депутата Анатолия Каширина, потребовавшего отменить мероприятие из-за СВО.

— «Пир на Волге» — это возможность гордиться своим регионом, потому что здесь представлено все самое лучшее, что у нас есть: фермеры, производители, ремесленники, художники, музыканты, артисты. Для территории это возможность показать, чем богата Ярославская область. Это как выставка «Россия» только в масштабе Ярославского региона. Это мероприятие — про культуру, туризм, патриотическое воспитание, которое объединяет десятки тысяч людей! — говорится в официальном заявлении организаторов.

Также устроители «Пира на Волге» подчеркнули, что наполнение площадок имеет социальную направленность: сбор денег в благотворительные фонды, спорт и здоровый образ жизни, поддержка ярославских производителей, культурное и интеллектуальное развитие (детские развивающие площадки, лектории, посвященные молодым семьям, малому и среднему бизнесу, здоровому образу жизни).

Также организаторы напомнили, что в прошлом году фестиваль вошел в Национальный проект «Туризм», так как традиционно привлекает колоссальное количество туристов, способствует развитию экономики региона в целом и конкретных предприятий. Благодаря нему ежегодно в Ярославль приезжают предприниматели и туристы со всей России. В этом году ждут участников из 26 регионов — Дальнего Востока, Сибири, Татарстана, Дагестана, Перми, Воронежа, Смоленска, Золотого кольца.

— В этом году к нам обратились производители из Белгородской области с просьбой принять участие в событии. Для них, как и для всех участников, этот фестиваль — место, где знакомятся, объединяются, налаживают экономические и культурные связи, учатся новому. Этот фестиваль для них, как и для нас, — возможность поверить в будущее, почувствовать поддержку друг друга, — говорят организаторы события.

Напомним, 14 августа депутат муниципалитета Анатолий Каширин опубликовал в соцсетях пост с призывом отменить фестиваль «Пир на Волге», который должны пройти в Ярославле 24-25 августа.

— Думал, что в нынешних условиях, когда мы собираем еду и питье нашим согражданам в Курскую, Белгородскую области, не говоря уже о новых территориях, власти откажутся от этой затеи. Это плохо, это аморально — веселиться, пить, есть, когда вся страна собирает еду своим собратьям, которым сейчас очень и очень плохо, — пояснил народный избранник.

Кстати, в опросе, который мы опубликовали на сайте 76.RU на 17:15 14 августа большинство читателей поддержало инициативу Анатолия Каширина. За отмену фестиваля проголосовал 61% участников. А в аналогичном опросе в нашем Telegram-канале другая картина: за отмену фестиваля проголосовало 38% подписчиков, против — 46%. Остальные воздержались.

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Комментарии
6
Гость
14 августа 2024, 17:58
Дышать когда Zапретят?
Гость
14 августа 2024, 18:10
главное для организаторов - бабло !
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