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Город эксклюзив «Приведены в боевую готовность»: в Ярославской области гудела сирена. Что случилось

«Приведены в боевую готовность»: в Ярославской области гудела сирена. Что случилось

Ответ дали в правительстве региона

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17 комментариев
Что произошло в регионе

Утром 8 августа жители Ростова Великого слышали сирену. Об этом порталу 76.RU сообщил сотрудник местного завода РОМЗ.

— У нас опять тревога, — рассказал наш собеседник.

В правительстве Ярославской области сообщили, что сирена гудела не просто так. В регионе существовала угроза атаки беспилотниками.

— В период проведения специальной военной операции Ярославская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Целями беспилотников являются крупные промышленные предприятия и объекты обеспечения жизнедеятельности области. Беспилотные летательные аппараты своевременно обнаружены средствами противовоздушной обороны. Для недопущения причинения ущерба от боевого применения беспилотных летательных аппаратов до дежурных служб промышленных предприятий, органов местного самоуправления незамедлительно доведен сигнал «АВИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ». Приведены в боевую готовность силы и средства противовоздушной обороны, а также экстренных оперативных служб и правоохранительных органов, — рассказали 76.RU в правительстве Ярославской области. — Принятыми мерами причинение ущерба гражданам и экономике области вследствие применения беспилотных летательных аппаратов не допущено.

Напомним, 13 июня в Ярославской области сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, дроны подлетели к региональной столице. В Министерстве обороны РФ уточнили, что это были беспилотники самолетного типа, их сбили системы ПВО. А за три дня до этого, 10 июня сирена гудела в Ярославле и Ростове. Тогда власти объяснили, что в регионе была угроза атаки беспилотников.

Позже губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказывал, сколько раз беспилотники пытались атаковать Ярославскую область.

ПО ТЕМЕ
Сирена Беспилотники Правительство Ярославской области
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Комментарии
17
Гость &
8 августа 2024, 17:15
Сейчас чего то так грохнуло,дом затрясся и стекла звенели.
Гость
8 августа 2024, 18:59
Второй раз было, может самолёт на сверхзвуковую перешёл?
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