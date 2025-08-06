Как приготовить суп с лисичками: 6 рецептов самой вкусной грибовницы

Яркие лисички — настоящая находка для любителей грибов и кулинаров. Они обладают неповторимым фруктовым ароматом и чуть островатым вкусом, которые делают любое блюдо особенным. Но сегодня мы откинем всё лишнее
на дуршлаг и разберемся, как приготовить суп с лисичками, — на этот случай у нас есть 6 простых рецептов безумно вкусных блюд.
Куриный суп с лисичками
Простота приготовления делает куриный суп с личиками идеальным выбором для обеда или ужина в будний день. Блюдо получится наваристым, сытным, но при этом в меру диетическим. Вермишель можно заменить другой крупой — гречкой, перловкой, рисом, пшеном, а вместо курицы отлично подойдет голень или бедро индейки. Подавать такой супчик можно со сметаной и зеленью.
Ингредиенты:
лисички — 200 г;
куриное филе — 300 г;
картофель — 2 шт.;
вермишель — 50 г;
лук — 1 шт.;
соль, перец, зелень — по вкусу.
Приготовление:
Отварите куриное филе, остудите и нарежьте.
Добавьте в бульон картофель, мелко нарезанный лук и лисички.
Варите до мягкости картофеля.
Добавьте в кастрюлю нарезанную курицу и вермишель. Посолите и поперчите. Поварите еще пару минут.
Суп украсьте зеленью.
Суп-пюре из лисичек
В этом изысканном и бархатном первом блюде раскроется вся глубина вкуса лесных грибов, а кремовая текстура порадует гурманов. Сливки придают супу нежность и мягкость. Блюдо абсолютно самодостаточно, ничего больше к нему добавлять не нужно. Единственное, что не помешает при подаче супа-пюре из лисичек, — это сухарики.
Ингредиенты:
лисички — 300 г;
картофель — 2 шт.;
лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
сливки — 300 мг;
растительное масло — 20 г;
соль, перец, зелень — по вкусу.
Приготовление:
Обжарьте лук и морковь на растительном масле. Добавьте туда нарезанные грибы, тушите на медленном огне 10–15 минут, помешивая. Добавьте соль, перец, любимые приправы.
Картофель нарежьте кубиками и отправьте в кастрюлю с кипящей водой.
Через пару минут отправьте в кастрюлю также грибы с овощами. Варите до тех пор, пока картофель не станет мягким. Взбейте всё блендером до консистенции пюре.
Влейте сливки. Все хорошо перемешайте. Доведите до кипения и сразу же снимите.
Перед подачей суп посыпьте зеленью.
Суп с лисичками и говяжьими ребрышками
Сытный суп с наваристым бульоном, нежным мясом и ярким вкусом лисичек станет идеальным выбором для праздничного обеда, особенно в холодное время года. Говяжьи ребрышки можно заменить другим мясом на крупной кости.
Ингредиенты:
говяжьи ребра — 400 г;
лисички — 400 г;
картофель — 3 шт.;
морковь — 2 шт.;
лук — 1 шт.;
чеснок — 3 зубчика;
соль, перец, зелень — по вкусу.
Приготовление:
Залейте говяжьи ребра водой, доведите до кипения и варите около часа до готовности на слабом огне.
Процедите бульон, мясо отделите от костей и верните обратно в кастрюлю.
Отправьте туда же все нарезанные овощи, варите 15–20 минут.
Добавьте нарезанные лисички и варите дальше до готовности всех ингредиентов.
В конце добавьте измельченный чеснок, соль, перец.
Перед подачей блюдо посыпьте зеленью.
Суп с лисичками и рисом
Быстрый и вкусный рецепт. Рисовая основа сделает суп более сытным и сбалансированным, подчеркивая неповторимый вкус лисичек. Можно использовать как свежие, так и сушеные грибы, воду или заранее приготовленный мясной бульон. Сделать такой суп можно с любыми грибами, но с лисичками он получается особенно ароматным.
Ингредиенты:
лисички — 300 г;
картофель — 2–3 шт.;
лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
рис — 2 ст. л.;
растительное масло — 20 г;
соль, перец, сушеный корень сельдерея, зелень — по вкусу.
Приготовление:
Лисички нарежьте на половинки или четвертинки.
В глубокой сковородке с растительным маслом обжарьте лук и морковь. Добавьте туда лисички, всыпьте сельдерей, налейте немного воды и потушите.
В кастрюлю с кипящей водой добавьте нарезанный кубиками картофель и рис.
Варите на среднем огне несколько минут, добавьте туда грибы с овощами. Варите до готовности ингредиентов.
При подаче посыпьте суп рубленой петрушкой.
Суп-пюре с лисичками и беконом
Насыщенный аромат грибов и хрустящие кусочки бекона создают неповторимое сочетание вкусов и текстур, превращая обычный обед в настоящее гастрономическое удовольствие. Бекон добавляет блюду приятное послевкусие. Готовить его совсем несложно. Подавать можно с сухариками или гренками, посыпав зеленью.
Ингредиенты:
лисички — 300 г;
бекон — 100 г;
картофель — 2–3 шт.;
лук — 1 шт.;
масло растительное — 20 г;
масло сливочное — 20 г.
плавленый сыр — 100 г;
чеснок — 1 зубчик;
лавровый лист — 2 шт.;
соль, перец, зелень — по вкусу.
Приготовление:
Порезанные лисички обжарьте на сковороде со сливочным маслом. Оставьте несколько маленьких целых грибов для украшения супа.
Нарежьте мелко лук и чеснок. Бекон порубите.
В кастрюлю налейте растительное масло, выложите лук и чеснок, обжарьте. Затем добавите бекон и также слегка обжарьте. Добавьте грибы.
Порежьте кубиками картофель, добавьте в кастрюлю и залейте водой. Посолите, поперчите. Доведите до готовности на среднем огне. Добавьте лавровый лист.
Примерно через полчаса снимите суп с плиты, достаньте лавровый лист и взбейте блендером до консистенции пюре.
Растворите плавленый сырок в стакане кипятка, добавьте его в суп.
Верните суп на огонь, доведите до кипения, поварите еще 5–8 минут. Перед подачей посыпьте зеленью и украсьте маленькими целыми обжаренными грибочками.
Суп из лисичек с фасолью
Наваристое и сытное первое блюдо сочетает в себе лесной аромат лисичек и богатый вкус фасоли. Этот суп — отличный выбор для тех, кто ценит простые, но в то же время питательные блюда. Хорошо подойдет для холодного времени года. Консервированную фасоль можно заменить стручковой.
Ингредиенты:
лисички — 100 г;
белая консервированная фасоль — 50 г;
морковь — 1 шт.;
лук — 1 шт.;
куриный бульон — 300 г;
сырокопченая колбаса — 50 г;
растительное масло — 20 г;
чеснок — 1 зубчик;
томатная паста — 50 г;
соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
Нарезанные грибы, морковь и лук обжарьте в кастрюле на растительном масле. Через пару минут добавьте мелко нарубленный чеснок.
Колбасу мелко нарежьте кубиками и добавьте к грибам и овощам.
Влейте бульон и варите 7–10 минут.
Добавьте томатную пасту, фасоль. Доведите суп до кипения.
При подаче посыпьте суп рубленой зеленью.
А если вы еще не набрали грибов, как раз на этот случай у нас есть полезная инструкция о том, где искать лисички. С этим путеводителем вы соберете полные корзины.
Какой суп вам больше по душе?