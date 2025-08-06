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Еда Что приготовить Инструкция Как приготовить суп с лисичками: 6 рецептов самой вкусной грибовницы

Как приготовить суп с лисичками: 6 рецептов самой вкусной грибовницы

Эти ароматы вы еще долго не забудете

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Из лисичек можно приготовить супы разной текстуры | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RUИз лисичек можно приготовить супы разной текстуры | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Из лисичек можно приготовить супы разной текстуры

Источник:

Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Яркие лисички — настоящая находка для любителей грибов и кулинаров. Они обладают неповторимым фруктовым ароматом и чуть островатым вкусом, которые делают любое блюдо особенным. Но сегодня мы откинем всё лишнее на дуршлаг и разберемся, как приготовить суп с лисичками, — на этот случай у нас есть 6 простых рецептов безумно вкусных блюд.

Куриный суп с лисичками

Простота приготовления делает куриный суп с личиками идеальным выбором для обеда или ужина в будний день. Блюдо получится наваристым, сытным, но при этом в меру диетическим. Вермишель можно заменить другой крупой — гречкой, перловкой, рисом, пшеном, а вместо курицы отлично подойдет голень или бедро индейки. Подавать такой супчик можно со сметаной и зеленью.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • лисички — 200 г;

  • куриное филе — 300 г;

  • картофель — 2 шт.;

  • вермишель — 50 г;

  • лук — 1 шт.;

  • соль, перец, зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите куриное филе, остудите и нарежьте.

  2. Добавьте в бульон картофель, мелко нарезанный лук и лисички.

  3. Варите до мягкости картофеля.

  4. Добавьте в кастрюлю нарезанную курицу и вермишель. Посолите и поперчите. Поварите еще пару минут.

  5. Суп украсьте зеленью.

Суп-пюре из лисичек

В этом изысканном и бархатном первом блюде раскроется вся глубина вкуса лесных грибов, а кремовая текстура порадует гурманов. Сливки придают супу нежность и мягкость. Блюдо абсолютно самодостаточно, ничего больше к нему добавлять не нужно. Единственное, что не помешает при подаче супа-пюре из лисичек, — это сухарики.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • лисички — 300 г;

  • картофель — 2 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • сливки — 300 мг;

  • растительное масло — 20 г;

  • соль, перец, зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжарьте лук и морковь на растительном масле. Добавьте туда нарезанные грибы, тушите на медленном огне 10–15 минут, помешивая. Добавьте соль, перец, любимые приправы.

  2. Картофель нарежьте кубиками и отправьте в кастрюлю с кипящей водой.

  3. Через пару минут отправьте в кастрюлю также грибы с овощами. Варите до тех пор, пока картофель не станет мягким. Взбейте всё блендером до консистенции пюре.

  4. Влейте сливки. Все хорошо перемешайте. Доведите до кипения и сразу же снимите.

  5. Перед подачей суп посыпьте зеленью.

Суп с лисичками и говяжьими ребрышками

Сытный суп с наваристым бульоном, нежным мясом и ярким вкусом лисичек станет идеальным выбором для праздничного обеда, особенно в холодное время года. Говяжьи ребрышки можно заменить другим мясом на крупной кости.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • говяжьи ребра — 400 г;

  • лисички — 400 г;

  • картофель — 3 шт.;

  • морковь — 2 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • соль, перец, зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Залейте говяжьи ребра водой, доведите до кипения и варите около часа до готовности на слабом огне.

  2. Процедите бульон, мясо отделите от костей и верните обратно в кастрюлю.

  3. Отправьте туда же все нарезанные овощи, варите 15–20 минут.

  4. Добавьте нарезанные лисички и варите дальше до готовности всех ингредиентов.

  5. В конце добавьте измельченный чеснок, соль, перец.

  6. Перед подачей блюдо посыпьте зеленью.

Суп с лисичками и рисом

Быстрый и вкусный рецепт. Рисовая основа сделает суп более сытным и сбалансированным, подчеркивая неповторимый вкус лисичек. Можно использовать как свежие, так и сушеные грибы, воду или заранее приготовленный мясной бульон. Сделать такой суп можно с любыми грибами, но с лисичками он получается особенно ароматным.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • лисички — 300 г;

  • картофель — 2–3 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • рис — 2 ст. л.;

  • растительное масло — 20 г;

  • соль, перец, сушеный корень сельдерея, зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лисички нарежьте на половинки или четвертинки.

  2. В глубокой сковородке с растительным маслом обжарьте лук и морковь. Добавьте туда лисички, всыпьте сельдерей, налейте немного воды и потушите.

  3. В кастрюлю с кипящей водой добавьте нарезанный кубиками картофель и рис.

  4. Варите на среднем огне несколько минут, добавьте туда грибы с овощами. Варите до готовности ингредиентов.

  5. При подаче посыпьте суп рубленой петрушкой.

Суп-пюре с лисичками и беконом

Насыщенный аромат грибов и хрустящие кусочки бекона создают неповторимое сочетание вкусов и текстур, превращая обычный обед в настоящее гастрономическое удовольствие. Бекон добавляет блюду приятное послевкусие. Готовить его совсем несложно. Подавать можно с сухариками или гренками, посыпав зеленью.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • лисички — 300 г;

  • бекон — 100 г;

  • картофель — 2–3 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • масло растительное — 20 г;

  • масло сливочное — 20 г.

  • плавленый сыр — 100 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • лавровый лист — 2 шт.;

  • соль, перец, зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Порезанные лисички обжарьте на сковороде со сливочным маслом. Оставьте несколько маленьких целых грибов для украшения супа.

  2. Нарежьте мелко лук и чеснок. Бекон порубите.

  3. В кастрюлю налейте растительное масло, выложите лук и чеснок, обжарьте. Затем добавите бекон и также слегка обжарьте. Добавьте грибы.

  4. Порежьте кубиками картофель, добавьте в кастрюлю и залейте водой. Посолите, поперчите. Доведите до готовности на среднем огне. Добавьте лавровый лист.

  5. Примерно через полчаса снимите суп с плиты, достаньте лавровый лист и взбейте блендером до консистенции пюре.

  6. Растворите плавленый сырок в стакане кипятка, добавьте его в суп.

  7. Верните суп на огонь, доведите до кипения, поварите еще 5–8 минут. Перед подачей посыпьте зеленью и украсьте маленькими целыми обжаренными грибочками.

Суп из лисичек с фасолью

Наваристое и сытное первое блюдо сочетает в себе лесной аромат лисичек и богатый вкус фасоли. Этот суп — отличный выбор для тех, кто ценит простые, но в то же время питательные блюда. Хорошо подойдет для холодного времени года. Консервированную фасоль можно заменить стручковой.

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • лисички — 100 г;

  • белая консервированная фасоль — 50 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • куриный бульон — 300 г;

  • сырокопченая колбаса — 50 г;

  • растительное масло — 20 г;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • томатная паста — 50 г;

  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарезанные грибы, морковь и лук обжарьте в кастрюле на растительном масле. Через пару минут добавьте мелко нарубленный чеснок.

  2. Колбасу мелко нарежьте кубиками и добавьте к грибам и овощам.

  3. Влейте бульон и варите 7–10 минут.

  4. Добавьте томатную пасту, фасоль. Доведите суп до кипения.

  5. При подаче посыпьте суп рубленой зеленью.

А если вы еще не набрали грибов, как раз на этот случай у нас есть полезная инструкция о том, где искать лисички. С этим путеводителем вы соберете полные корзины.

Какой суп вам больше по душе?

Люблю классику, поэтому куриный суп с лисичками
Нравятся супы-пюре с любым сочетанием продуктов
Обязательно приготовлю суп с лисичками и фасолью
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Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
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