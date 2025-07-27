Такого варенья из черники вы еще не пробовали: 7 вкусных и простых рецептов

Используйте наши рецепты и не заметите, как эти ягоды превратятся в чудесное варенье Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Говорят, что черника может и зрение улучшить, и уровень сахара в крови поддержать, но мы сегодня собрались здесь совсем не за этим — мы здесь для того, чтобы поделиться с вами интересными рецептами варенья из черники, которые вы, возможно, еще не пробовали. В нашей подборке есть и классические варианты, и те, о которых мало кто догадывается, в том числе без варки и в микроволновке.

Перед началом приготовления ягоду нужно перебрать, избавиться от лесного мусора. Затем промыть чернику холодной водой и откинуть на дуршлаг. Важно во время готовки использовать эмалированную кастрюлю или тазик из нержавеющей стали, помешивать варенье лучше деревянной ложкой. Итак, начнем!

Черничное варенье-пятиминутка

Для тех, кто не любит долго возиться на кухне, предлагаем начать с самого простого рецепта. Насладиться результатом можно почти мгновенно. Несколько несложных манипуляций, и черничное варенье с пылу с жару на вашем столе. Можно подавать к оладьям или блинчикам.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 2 кг;

сахар — 2 кг.

Приготовление:

В большую кастрюлю засыпьте слоями ягоды и сахар. Затем слегка потрясите ее, чтобы сахар равномерно распределился. Оставьте на несколько часов. После этого аккуратно перемешайте ложкой. Поставьте на слабый огонь и, помешивая, варите до закипания, затем еще 5 минут. Попробуйте на вкус, по желанию добавьте еще сахар. Разлейте готовое варенье в подготовленные стерилизованные банки, плотно закройте крышкой. Переверните их и оберните теплым одеялом. Когда варенье остынет, уберите в холодное место.

Варенье из черники без варки

Кто сказал, что варенье не бывает без варки? Убедитесь, что этот вариант не хуже классического. И вот уже долгими зимними вечерами вы угощаете близких полезным и вкусным лакомством.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 2 кг;

сахар — 4 кг.

Приготовление:

Перекрутите ягоды в мясорубке. Переложите в емкость, всыпьте сахар. Хорошо перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками. Храните в холодильнике или прохладном месте.

Варенье чернично-медовое

Начали с варенья, продолжим почти десертом из черники, меда и орехов. Удивите себя этим изысканным сочетанием с приятной хрустящей текстурой. Вкусно, сытно и полезно. Орехи можно выбрать любые, какие больше любите. В классическом рецепте используют грецкие, но их можно заменить на фундук или миндаль.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 4 стакана;

мед — 6–8 ст. л;

орехи — 1 стакан;

вода — 1 стакан.

Приготовление:

Мед нагрейте на водяной бане или растопите в микроволновке. Орехи измельчите и соедините с медом. Орехи с медом соедините с черники, добавьте воду, варите 30 минут. Если покажется, что ягоды еще не достаточно мягкие, поварите еще. Разложите по банкам, закройте крышками. Храните в холодильнике или прохладном месте.

Варенье из черники в микроволновке

Для приготовления черничного варенья подойдет даже обычная микроволновая печь. Много, конечно, сварить за раз не получится, но к чаю сладкое лакомство на столе будет.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 400 г;

сахар — 200 г.

Приготовление:

Пересыпьте ягоду сахаром. Чернику положите в посуду с высокими стенками, она должна подходить для микроволновки. На средней мощности готовьте варенье 10 минут. Остудите. Можно подавать к столу сразу.

Варенье из черники со смородиной

Для тех, кто любит более интересную ароматику, советуем попробовать соединить смородину и чернику. Первая ягода отдаст свою яркость, а черника подчеркнет своей сладостью этот тандем. Варенье прекрасно подойдет к сырникам, мороженому. Из него можно также приготовить морс.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 1 кг;

смородина черная — 1 кг;

сахар — 1,7 кг.

Приготовление:

Ягоды смородины измельчите блендером, а чернику перекрутите через мясорубку. Соедините обе ягоды в эмалированной посуде или кастрюле с толстым дном. Добавьте сахар и на медленном огне доведите до кипения, варите еще 20 минут. Готовое варенье разлейте в стерилизованные банки и закройте крышками.

Варенье из черники с корицей

Вкус черники станет более выразительным при добавлении ароматной корицы. Кстати, специя может посоревноваться с ягодой по количеству витаминов, которые просто необходимы организму осенью и зимой. Лакомство можно добавлять в творог или йогурт.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 2 кг;

вода — 200 мл;

сахар — 1,4 кг;

корица молотая — 2 чайные ложки.

Приготовление:

В большой кастрюле смешайте чернику, сахар и воду. Перемешайте. Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Уменьшите огонь и варите 15–20 минут, пока варенье не загустеет. Добавьте корицу, перемешайте и варите еще 5 минут. Разлейте горячее варенье в банки, закатайте крышками.

Чернично-малиновое варенье

Полезные свойства черники поможет усилить и преумножить спелая малина. Зимой этот дуэт восполнит дефициты витаминов в организме и поддержит иммунитет. Варенье можно подавать к выпечке, добавлять в творог или чай.

Источник: Мария Романова / Городские медиа

Ингредиенты:

черника — 2 кг;

малина — 1 кг;

сахар — 2,5 кг.

Приготовление:

Ягоды с сахаром положите в эмалированную посуду. Перемешайте и оставьте на ночь, чтобы черника и малина пустили сок. Утром ягоды еще раз перемешайте, поставьте на огонь и доведите до кипения. После закипания варите, помешивая, еще 40 минут на среднем огне. Горячее варенье разлейте по банкам и закройте крышками, переверните. В таком положении дайте варенью остыть. Потом уберите в прохладное место.