Готовим молочный коктейль: три простых рецепта — справятся даже ленивые

Лето в разгаре, и спасаться от жары можно прохладительными напитками. Когда деньги на бабл-ти уже жалко, минеральная вода и лимонад приелись, а простая вода не вызывает энтузиазма, можно немного поэкспериментировать и приготовить коктейли. Особенно приятно сделать их на основе молока. NGS.RU предлагает три простых и популярных рецепта молочных коктейлей. С задачей справится даже школьник. Главное, не забудьте о том, что нужны блендер или миксер.
Классический молочный коктейль
Для приготовления этого коктейля понадобится минимум простых и доступных продуктов, а вкус от прохладительного напитка оставит приятные ощущения надолго.
Что нужно:
молоко — 500 г;
мороженое (любое) — 100 г;
сахар — по вкусу;
лед — по желанию.
Что делаем
Холодное молоко льем в блендер, добавляем сахар. Туда же добавляем любое мороженое. Не стоит добавлять разве что фруктовый лед. А вот обычный — можно. Взбиваем массу с помощью блендера до образования однородности и появления воздушной пенки на поверхности. Разливаем коктейль в стаканчики и дегустируем.
Молочно-банановый коктейль
Во время приготовления этого коктейля заморочиться придется немного сильнее, но не спешите пугаться. Для коктейля, помимо всего того, что используем в классическом рецепте, предстоит добавить только банан.
Что нужно:
банан — 2 шт.;
молоко — 200 мл;
мороженое — 200 г;
лед — по желанию.
Что делаем
Банан режем небольшими кусочками. В емкости смешиваем молоко, банан и мороженое. Можно добавить немного кубиков льда. Взбиваем блендером или миксером до однородного состояния. Разливаем получившийся шедевр в красивые бокалы.
Молочный коктейль с клубникой и мороженым
Еще один простой, быстрый и доступный рецепт из нашей подборки — коктейль с клубникой и мороженым. При приготовлении важно соблюсти некоторые каноны по части выбора мороженого, но это несложно.
Что нужно (на 1 порцию):
клубника (свежая или замороженная) — 120 г;
мороженое сливочное (пломбир) — 200 г;
молоко (холодное) — 60 мл;
сахар — по вкусу;
лед — по желанию.
Что делаем
Очищенную и мытую ягоду режем на дольки и кладем в миску. Добавляем сахар и хорошенько перемешиваем, а затем на 15–20 минут оставляем смесь настояться. В высокую емкость вливаем молоко, добавляем туда мороженое, нарезанное средними кусочками, и клубнику (которая за 20 минут успела дать сок) вместе с соком. При желании можно добавить немного льда. Пробиваем смесь погружным блендером до однородности и воздушности, переливаем в бокал и наслаждаемся вкусным напитком.
Ранее мы рассказывали о других вкусных напитках на лето. Например, объясняли, как приготовить домашний «Тархун», а также делали подборку интересных, но в то же время простых безалкогольных коктейлей. Продукты к ним можно найти всегда.