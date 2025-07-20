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Еда Готовим молочный коктейль: три простых рецепта — справятся даже ленивые

Готовим молочный коктейль: три простых рецепта — справятся даже ленивые

Молочный коктейль — отличный вариант напитка на лето

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Молочные коктейли отлично разнообразят ваш рацион летом | Источник: Елена Полякова / NGS.RUМолочные коктейли отлично разнообразят ваш рацион летом | Источник: Елена Полякова / NGS.RU

Молочные коктейли отлично разнообразят ваш рацион летом

Источник:

Елена Полякова / NGS.RU

Лето в разгаре, и спасаться от жары можно прохладительными напитками. Когда деньги на бабл-ти уже жалко, минеральная вода и лимонад приелись, а простая вода не вызывает энтузиазма, можно немного поэкспериментировать и приготовить коктейли. Особенно приятно сделать их на основе молока. NGS.RU предлагает три простых и популярных рецепта молочных коктейлей. С задачей справится даже школьник. Главное, не забудьте о том, что нужны блендер или миксер.

Классический молочный коктейль

Для приготовления этого коктейля понадобится минимум простых и доступных продуктов, а вкус от прохладительного напитка оставит приятные ощущения надолго.

Что нужно:

  • молоко — 500 г;

  • мороженое (любое) — 100 г;

  • сахар — по вкусу;

  • лед — по желанию.

Что делаем

Холодное молоко льем в блендер, добавляем сахар. Туда же добавляем любое мороженое. Не стоит добавлять разве что фруктовый лед. А вот обычный — можно. Взбиваем массу с помощью блендера до образования однородности и появления воздушной пенки на поверхности. Разливаем коктейль в стаканчики и дегустируем.

Молочные коктейли можно приготовить из подручных продуктов | Источник: Юрий Орлов / NGS.RUМолочные коктейли можно приготовить из подручных продуктов | Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Молочные коктейли можно приготовить из подручных продуктов

Источник:

Юрий Орлов / NGS.RU

Молочно-банановый коктейль

Во время приготовления этого коктейля заморочиться придется немного сильнее, но не спешите пугаться. Для коктейля, помимо всего того, что используем в классическом рецепте, предстоит добавить только банан.

Что нужно:

  • банан — 2 шт.;

  • молоко — 200 мл;

  • мороженое — 200 г;

  • лед — по желанию.

Что делаем

Банан режем небольшими кусочками. В емкости смешиваем молоко, банан и мороженое. Можно добавить немного кубиков льда. Взбиваем блендером или миксером до однородного состояния. Разливаем получившийся шедевр в красивые бокалы.

Молочный коктейль с клубникой и мороженым

Еще один простой, быстрый и доступный рецепт из нашей подборки — коктейль с клубникой и мороженым. При приготовлении важно соблюсти некоторые каноны по части выбора мороженого, но это несложно.

Что нужно (на 1 порцию):

  • клубника (свежая или замороженная) — 120 г;

  • мороженое сливочное (пломбир) — 200 г;

  • молоко (холодное) — 60 мл;

  • сахар — по вкусу;

  • лед — по желанию.

Что делаем

Очищенную и мытую ягоду режем на дольки и кладем в миску. Добавляем сахар и хорошенько перемешиваем, а затем на 15–20 минут оставляем смесь настояться. В высокую емкость вливаем молоко, добавляем туда мороженое, нарезанное средними кусочками, и клубнику (которая за 20 минут успела дать сок) вместе с соком. При желании можно добавить немного льда. Пробиваем смесь погружным блендером до однородности и воздушности, переливаем в бокал и наслаждаемся вкусным напитком.

Ранее мы рассказывали о других вкусных напитках на лето. Например, объясняли, как приготовить домашний «Тархун», а также делали подборку интересных, но в то же время простых безалкогольных коктейлей. Продукты к ним можно найти всегда.

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Настасья МедведеваНастасья Медведева
Настасья Медведева
Ведущий корреспондент
Молочный коктейль Рецепт Еда Готовим дома Мороженое
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