Готовим молочный коктейль: три простых рецепта — справятся даже ленивые

Молочные коктейли отлично разнообразят ваш рацион летом Источник: Елена Полякова / NGS.RU

Лето в разгаре, и спасаться от жары можно прохладительными напитками. Когда деньги на бабл-ти уже жалко, минеральная вода и лимонад приелись, а простая вода не вызывает энтузиазма, можно немного поэкспериментировать и приготовить коктейли. Особенно приятно сделать их на основе молока. NGS.RU предлагает три простых и популярных рецепта молочных коктейлей. С задачей справится даже школьник. Главное, не забудьте о том, что нужны блендер или миксер.

Классический молочный коктейль

Для приготовления этого коктейля понадобится минимум простых и доступных продуктов, а вкус от прохладительного напитка оставит приятные ощущения надолго.

Что нужно:

молоко — 500 г;

мороженое (любое) — 100 г;

сахар — по вкусу;

лед — по желанию.

Что делаем

Холодное молоко льем в блендер, добавляем сахар. Туда же добавляем любое мороженое. Не стоит добавлять разве что фруктовый лед. А вот обычный — можно. Взбиваем массу с помощью блендера до образования однородности и появления воздушной пенки на поверхности. Разливаем коктейль в стаканчики и дегустируем.

Молочные коктейли можно приготовить из подручных продуктов Источник: Юрий Орлов / NGS.RU

Молочно-банановый коктейль

Во время приготовления этого коктейля заморочиться придется немного сильнее, но не спешите пугаться. Для коктейля, помимо всего того, что используем в классическом рецепте, предстоит добавить только банан.

Что нужно:

банан — 2 шт.;

молоко — 200 мл;

мороженое — 200 г;

лед — по желанию.

Что делаем

Банан режем небольшими кусочками. В емкости смешиваем молоко, банан и мороженое. Можно добавить немного кубиков льда. Взбиваем блендером или миксером до однородного состояния. Разливаем получившийся шедевр в красивые бокалы.

Молочный коктейль с клубникой и мороженым

Еще один простой, быстрый и доступный рецепт из нашей подборки — коктейль с клубникой и мороженым. При приготовлении важно соблюсти некоторые каноны по части выбора мороженого, но это несложно.

Что нужно (на 1 порцию):

клубника (свежая или замороженная) — 120 г;

мороженое сливочное (пломбир) — 200 г;

молоко (холодное) — 60 мл;

сахар — по вкусу;

лед — по желанию.

Что делаем

Очищенную и мытую ягоду режем на дольки и кладем в миску. Добавляем сахар и хорошенько перемешиваем, а затем на 15–20 минут оставляем смесь настояться. В высокую емкость вливаем молоко, добавляем туда мороженое, нарезанное средними кусочками, и клубнику (которая за 20 минут успела дать сок) вместе с соком. При желании можно добавить немного льда. Пробиваем смесь погружным блендером до однородности и воздушности, переливаем в бокал и наслаждаемся вкусным напитком.