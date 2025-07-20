Если пикник, то только такой. Шеф-повар, который готовит лучшие ребра в стране, делится авторскими рецептами

Теплое и ласковое солнце, природа, плед и запах дымка на всю округу — что может быть лучше, чем летний пикник? Тем более если меню для него составил человек, который знает о барбекю всё. Да-да, эти рецепты — от шеф-повара Ярослава Свистуновича, который готовит лучшие ребрышки в стране. Так что, советует IRCITY.RU, запасайтесь углями, маринадом и приготовьтесь к вкусному пикнику.
- Салат из арбуза и томатов с базиликом
- Салат коул-слоу
- Закуска «Огурцы в мундире»
- Свиные ребрышки на гриле
- Ромовые персики с мороженым
Салат из арбуза и томатов с базиликом
Для приготовления нам понадобятся:
арбуз;
помидоры;
свежий базилик;
творожный крем-сыр или фета.
— Арбуз нужно разрезать, взять самую сочную часть и нарезать кубиками. Помидоры — тоже кубиком, а базилик просто мелко рубим. Смешиваем это всё в чашке, добавляем кусочки творожного сыра или феты. Этот салат простой и вкусный за счет сочетания сладкого, соленого и жирного. Это классический вкус умами (это японский термин, который означает «приятный пикантный вкус». — Прим. ред.), который нравится всем, — говорит Ярослав.
Салат коул-слоу
Для приготовления нам понадобятся:
два вида капусты (красная и белая);
салат айсберг;
зеленое яблоко;
свежая морковка;
сок лайма или лимона;
сметана или греческий йогурт;
майонез;
апельсин;
соевый соус;
дижонская горчица.
Все ингредиенты лучше натереть на терке тонкой соломкой. Яблоко и салат сразу сбрызнуть соком лайма, чтобы они не «заржавели». Всё перемешать, а затем приготовить заправку.
— Для заправки берем сметану или йогурт, смешиваем с майонезом в пропорции один к двум: одна мера майонеза и две меры сметаны. Добавляем туда цедру апельсина и его сок, можно чуть-чуть добавить апельсинового джема, соевого соуса и горчицы. Смешиваем это всё и заправляем наш салат, — делится секретами Ярослав.
Закуска «Огурцы в мундире»
Для приготовления нам понадобятся:
свежие или соленые огурцы;
творожный сыр;
бекон;
фольга.
Пока готовится основное блюдо, можно перекусить изящной свежей закуской «Огурцы в мундире».
— Огурцы разрезаем на половинки, вычищаем середину и вместо нее кладем туда творожный сыр. Всё это заворачиваем сначала в бекон, а затем в фольгу, кладем на гриль и недолго обжариваем. Просто, быстро и очень вкусно. Это я у друзей подсмотрел, понравилось, — признается Ярослав.
Свиные ребрышки на гриле
Для приготовления нам понадобятся:
ребрышки;
лук;
паприка;
свежий чеснок;
растительное масло;
кориандр;
ложка жидкого дыма (если ребрышки готовятся не на огне).
Для гарнира и соуса к нему потребуются:
цукини;
огурцы;
прованские травы;
чеснок;
сметана;
мята;
перец чили и соль.
— Берем свиные ребра и снимаем с них пленку. Сразу нарезаем на сегменты. На один килограмм ребрышек используем 200 граммов лука, нарезанного соломкой, выжимаем его в блюдо. Туда же добавляем паприку, свежий чеснок, немного растительного масла и кориандр. Если ребрышки будут в духовке, то немного жидкого дыма. Оставляем это всё мариноваться минимум на два часа, — рассказывает Ярослав.
Если же ребра будут готовиться на углях в мангале, то нужно запастись обязательно березовым углем. С ним мясо будет более ароматным.
Угли нужно разогреть.
— Чтобы понять, что они готовы, нужно поднести к мангалу руку примерно на расстоянии 10 сантиметров. Если трудно терпеть жар дольше нескольких секунд, то можно жарить. Перед жаркой рекомендую посыпать угли солью, тогда жир, капающий с мяса, не будет гореть, — советует шеф.
Когда ребрышки готовы, к ним нужен гарнир. Ярослав Свистунович говорит, что лучше приготовить цукини на гриле. Только нарезать их нужно не кружочками, а вдоль, на четыре части.
— Я цукини посыпаю прованскими травами, чесноком и сбрызгиваю маслом. Также жарю на гриле, — рассказывает Ярослав.
К кабачкам идеально подойдет соус «Цацики». Готовить его тоже просто. Свежий огурчик нужно натереть на терке и отжать лишнюю влагу. Добавить к огурцу сметану, зелень петрушки, немного мяты и чуть-чуть чили для остринки. Затем соль и чеснок. Всё перемешать.
Ромовые персики с мороженым
Для приготовления нам понадобятся:
свежие персики или нектарины;
сахар;
ром или коньяк;
мороженое.
Завершить пикник можно легким фруктовым десертом. Тем более что сезон персиков уже в разгаре.
— Персики нужно разрезать по кости, вынуть ее, а потом посыпать половинки сахаром. Также нужно сбрызнуть их ромом или коньяком. После этого они отправляются на гриль или решетку. Жарим по несколько секунд с каждой стороны, 10–20 секунд будет достаточно. Шкурка у персиков опалится, ее нужно будет снять, пока персики теплые, — рекомендует Ярослав.
Затем нужно положить персики на мороженое. Десерт готов. Можно еще раскрошить сверху какое-нибудь печенье, например «Юбилейное» классическое. Тогда, как говорит шеф, угощение «отлично залетит».