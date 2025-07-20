Если пикник, то только такой. Шеф-повар, который готовит лучшие ребра в стране, делится авторскими рецептами

Для приготовления нам понадобятся:

ребрышки;

лук;

паприка;

свежий чеснок;

растительное масло;

кориандр;

ложка жидкого дыма (если ребрышки готовятся не на огне).

Для гарнира и соуса к нему потребуются:

цукини;

огурцы;

прованские травы;

чеснок;

сметана;

мята;

перец чили и соль.

— Берем свиные ребра и снимаем с них пленку. Сразу нарезаем на сегменты. На один килограмм ребрышек используем 200 граммов лука, нарезанного соломкой, выжимаем его в блюдо. Туда же добавляем паприку, свежий чеснок, немного растительного масла и кориандр. Если ребрышки будут в духовке, то немного жидкого дыма. Оставляем это всё мариноваться минимум на два часа, — рассказывает Ярослав.

Если же ребра будут готовиться на углях в мангале, то нужно запастись обязательно березовым углем. С ним мясо будет более ароматным.

Угли нужно разогреть.

— Чтобы понять, что они готовы, нужно поднести к мангалу руку примерно на расстоянии 10 сантиметров. Если трудно терпеть жар дольше нескольких секунд, то можно жарить. Перед жаркой рекомендую посыпать угли солью, тогда жир, капающий с мяса, не будет гореть, — советует шеф.

Когда ребрышки готовы, к ним нужен гарнир. Ярослав Свистунович говорит, что лучше приготовить цукини на гриле. Только нарезать их нужно не кружочками, а вдоль, на четыре части.

— Я цукини посыпаю прованскими травами, чесноком и сбрызгиваю маслом. Также жарю на гриле, — рассказывает Ярослав.

К кабачкам идеально подойдет соус «Цацики». Готовить его тоже просто. Свежий огурчик нужно натереть на терке и отжать лишнюю влагу. Добавить к огурцу сметану, зелень петрушки, немного мяты и чуть-чуть чили для остринки. Затем соль и чеснок. Всё перемешать.