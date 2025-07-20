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Еда Если пикник, то только такой. Шеф-повар, который готовит лучшие ребра в стране, делится авторскими рецептами

Если пикник, то только такой. Шеф-повар, который готовит лучшие ребра в стране, делится авторскими рецептами

Меню для тех, кому хочется чего-то большего, чем просто мясо на углях

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Если пикник, то только такой. Шеф-повар делится авторскими рецептами | Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»Если пикник, то только такой. Шеф-повар делится авторскими рецептами | Источник: Ксения Филимонова / «ИрСити»

Если пикник, то только такой. Шеф-повар делится авторскими рецептами

Источник:

Ксения Филимонова / «ИрСити»

Теплое и ласковое солнце, природа, плед и запах дымка на всю округу — что может быть лучше, чем летний пикник? Тем более если меню для него составил человек, который знает о барбекю всё. Да-да, эти рецепты — от шеф-повара Ярослава Свистуновича, который готовит лучшие ребрышки в стране. Так что, советует IRCITY.RU, запасайтесь углями, маринадом и приготовьтесь к вкусному пикнику.

  1. Салат из арбуза и томатов с базиликом
  2. Салат коул-слоу
  3. Закуска «Огурцы в мундире»
  4. Свиные ребрышки на гриле
  5. Ромовые персики с мороженым
1

Салат из арбуза и томатов с базиликом

Для приготовления нам понадобятся:

  • арбуз;

  • помидоры;

  • свежий базилик;

  • творожный крем-сыр или фета.

— Арбуз нужно разрезать, взять самую сочную часть и нарезать кубиками. Помидоры — тоже кубиком, а базилик просто мелко рубим. Смешиваем это всё в чашке, добавляем кусочки творожного сыра или феты. Этот салат простой и вкусный за счет сочетания сладкого, соленого и жирного. Это классический вкус умами (это японский термин, который означает «приятный пикантный вкус». — Прим. ред.), который нравится всем, — говорит Ярослав.

2

Салат коул-слоу

Для приготовления нам понадобятся:

  • два вида капусты (красная и белая);

  • салат айсберг;

  • зеленое яблоко;

  • свежая морковка;

  • сок лайма или лимона;

  • сметана или греческий йогурт;

  • майонез;

  • апельсин;

  • соевый соус;

  • дижонская горчица.

Все ингредиенты лучше натереть на терке тонкой соломкой. Яблоко и салат сразу сбрызнуть соком лайма, чтобы они не «заржавели». Всё перемешать, а затем приготовить заправку.

— Для заправки берем сметану или йогурт, смешиваем с майонезом в пропорции один к двум: одна мера майонеза и две меры сметаны. Добавляем туда цедру апельсина и его сок, можно чуть-чуть добавить апельсинового джема, соевого соуса и горчицы. Смешиваем это всё и заправляем наш салат, — делится секретами Ярослав.

3

Закуска «Огурцы в мундире»

Для приготовления нам понадобятся:

  • свежие или соленые огурцы;

  • творожный сыр;

  • бекон;

  • фольга.

Пока готовится основное блюдо, можно перекусить изящной свежей закуской «Огурцы в мундире».

— Огурцы разрезаем на половинки, вычищаем середину и вместо нее кладем туда творожный сыр. Всё это заворачиваем сначала в бекон, а затем в фольгу, кладем на гриль и недолго обжариваем. Просто, быстро и очень вкусно. Это я у друзей подсмотрел, понравилось, — признается Ярослав.

4

Свиные ребрышки на гриле

Для приготовления нам понадобятся:

  • ребрышки;

  • лук;

  • паприка;

  • свежий чеснок;

  • растительное масло;

  • кориандр;

  • ложка жидкого дыма (если ребрышки готовятся не на огне).

Для гарнира и соуса к нему потребуются:

  • цукини;

  • огурцы;

  • прованские травы;

  • чеснок;

  • сметана;

  • мята;

  • перец чили и соль.

— Берем свиные ребра и снимаем с них пленку. Сразу нарезаем на сегменты. На один килограмм ребрышек используем 200 граммов лука, нарезанного соломкой, выжимаем его в блюдо. Туда же добавляем паприку, свежий чеснок, немного растительного масла и кориандр. Если ребрышки будут в духовке, то немного жидкого дыма. Оставляем это всё мариноваться минимум на два часа, — рассказывает Ярослав.

Если же ребра будут готовиться на углях в мангале, то нужно запастись обязательно березовым углем. С ним мясо будет более ароматным.

Угли нужно разогреть.

— Чтобы понять, что они готовы, нужно поднести к мангалу руку примерно на расстоянии 10 сантиметров. Если трудно терпеть жар дольше нескольких секунд, то можно жарить. Перед жаркой рекомендую посыпать угли солью, тогда жир, капающий с мяса, не будет гореть, — советует шеф.

Когда ребрышки готовы, к ним нужен гарнир. Ярослав Свистунович говорит, что лучше приготовить цукини на гриле. Только нарезать их нужно не кружочками, а вдоль, на четыре части.

— Я цукини посыпаю прованскими травами, чесноком и сбрызгиваю маслом. Также жарю на гриле, — рассказывает Ярослав.

К кабачкам идеально подойдет соус «Цацики». Готовить его тоже просто. Свежий огурчик нужно натереть на терке и отжать лишнюю влагу. Добавить к огурцу сметану, зелень петрушки, немного мяты и чуть-чуть чили для остринки. Затем соль и чеснок. Всё перемешать.

5

Ромовые персики с мороженым

Для приготовления нам понадобятся:

  • свежие персики или нектарины;

  • сахар;

  • ром или коньяк;

  • мороженое.

Завершить пикник можно легким фруктовым десертом. Тем более что сезон персиков уже в разгаре.

— Персики нужно разрезать по кости, вынуть ее, а потом посыпать половинки сахаром. Также нужно сбрызнуть их ромом или коньяком. После этого они отправляются на гриль или решетку. Жарим по несколько секунд с каждой стороны, 10–20 секунд будет достаточно. Шкурка у персиков опалится, ее нужно будет снять, пока персики теплые, — рекомендует Ярослав.

Затем нужно положить персики на мороженое. Десерт готов. Можно еще раскрошить сверху какое-нибудь печенье, например «Юбилейное» классическое. Тогда, как говорит шеф, угощение «отлично залетит».

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Алина РинчиноАлина Ринчино
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рецепты Рецепт от шеф-повара Авторская кухня
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