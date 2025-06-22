Кому нельзя есть окрошку: в списке оказались 5 категорий людей — вы один из них?

Как бы аппетитно ни выглядела окрошка, некоторым стоит держаться от нее подальше Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Пока мы искали рецепт идеальной окрошки, врачи тоже времени зря не теряли и посмотрели на популярный летний суп со своей точки зрения — той, с которой прекрасно видно, кому нельзя есть окрошку. Совсем. Ни на квасе, ни на кефире, ни на минералке с уксусом и бог его знает, с чем еще. Оказалось, у этого любимого многими блюда есть достаточно противопоказаний, о которых вы и не догадывались. Думаете, вам всё еще можно есть окрошку? Давайте проверим.

Кому нельзя есть окрошку

Какой бы аппетитной ни выглядела окрошка, из-за некоторых ингредиентов в ее составе едокам может ох как не поздоровиться, потому что эти самые ингредиенты могут усугубить хронические заболевания или вызвать неприятные ощущения. Оказывается, есть целых пять групп людей, кому лучше на окрошку лишний раз не засматриваться.

Люди с проблемами с ЖКТ

Врачи и нутрициологи сходятся во мнении: окрошка — будь она на кефире или на квасе — представляет собой гастрономический микс продуктов, которые с точки зрения пищевой совместимости плохо сочетаются между собой. Кислая основа, мясо, свежие овощи, яйца, зелень — всё это в одном блюде создает нагрузку на пищеварение, особенно у людей с чувствительным ЖКТ.

— Окрошку не рекомендуют людям со слабым желудком и слабым кишечником, людям с воспалительными процессами желудочно-кишечного тракта, людям с нарушенной ферментативной деятельностью и активностью желудочно-кишечного тракта, людям со склонностью к разжижению стула, людям со склонностью к газообразованию, людям с синдромом раздраженного кишечника, — перечисляет противопоказания эндокринолог Булат Валитов.

Булат Валитов — врач-эндокринолог, диабетолог, к. м. н., врач сборной России по мини-футболу среди людей с сахарным диабетом, член правления Московской диабетической ассоциации, эксперт Коалиции здоровья стран БРИКС.

— При дисбиозе, синдроме избыточного бактериального роста квас и кефир будут вызывать боль, брожение, вздутие, расстройство стула по типу диареи, — добавляет гастроэнтеролог Елена Павлова. — Также тяжело будет есть окрошку тем, у кого болезнь Крона, неспецифический язвенный колит.

Елена Павлова — гастроэнтеролог, врач общей практики, натуропат, гериатр.

Окрошка на кефире может привести к очень неприятным последствиям, к тому же она противопоказана людям с непереносимостью лактозы — молочного сахара.

— Кефир помогает нормализовать микрофлору, но при лактазной недостаточности или склонности к метеоризму может вызывать дискомфорт, — отмечает нутрициолог Анна Дивинская.

Анна Дивинская — нутрициолог, биохимик, психолог расстройств пищевого поведения.

Неважно, в каком вы лагере — приверженцев кефира или кваса, если у вас проблемы с желудком, решительно отодвиньте тарелку с окрошкой в сторону. Всё дело в «химии» летнего супа.

— Окрошка имеет кислые основы (квас, кефир, сметана), которые раздражают слизистую желудка, а острые добавки — редис, лук, горчица — усиливают воспаление. Низкая температура замедляет пищеварение, а грубая клетчатка может вызвать спазмы, вздутие и дискомфорт, — добавляет нутрициолог Мария Дорохова.

Мария Дорохова — нутрициолог, руководитель по развитию «Центра Современной медицины».

Люди с гипертонией и болезнями почек

Тем, у кого проблемы с давлением и почками, стоит быть особенно осторожными с окрошкой. В составе блюда часто встречаются не самые полезные продукты.

— Соленые ингредиенты, такие как колбаса, маринованные огурцы, заправка, задерживают жидкость, повышают давление, что, в свою очередь, может спровоцировать отеки и нагрузку на почки, — объясняет Мария Дорохова.

Аллергики

Людям, склонным к аллергии, стоит внимательно относиться к составу окрошки. Некоторые привычные ингредиенты могут усилить неприятные симптомы. Но даже без ярко выраженной аллергии у некоторых людей могут возникать проблемы с усвоением окрошки.

— Есть люди с какой-то индивидуальной непереносимостью тех или иных продуктов. То есть, например, есть люди с непереносимостью кваса. Им следует заменить его на кефир, — говорит Булат Валитов.

Люди с нарушением углеводного обмена

Магазинный квас в составе окрошки может навредить диабетикам и пациентам с преддиабетом.

— Организм из него получит быстрые углеводы. Это не приносит никакой пользы организму и является противопоказанием при сахарном диабете, — предупреждает диетолог Альфия Пятаева. — Окрошка на квасе может вызвать скачки сахара в крови.

Альфия Пятаева — врач-диетолог, клинический нутрициолог.

Худеющие

Несмотря на легкость и низкую калорийность, окрошка — не лучший выбор для тех, кто старается похудеть.

— Она не дает особого насыщения на продолжительный период времени, а, наоборот, разжигает аппетит, — рассказывает Булат Валитов. — Поэтому окрошка не очень хороша как основной прием пищи для тех людей, которые пытаются контролировать или снижать свой вес.

Как сделать окрошку полезнее

Даже если у вас есть проблемы с ЖКТ и букет заболеваний, при которых окрошку есть нежелательно, наотрез от нее можно не отказываться. Это универсальное блюдо, и вы с легкостью можете адаптировать его под себя. Например, заменить колбасу отварной курицей, мясом или тофу. А еще можно отказаться от традиционной заправки кефиром или квасом в пользу минералки.

— Минеральная вода — нейтральный и универсальный вариант. Она не меняет кислотно-щелочной баланс желудка, подходит людям с гастроэнтерологическими проблемами, позволяет сохранить естественный вкус овощей и зелени, не вызывает побочных эффектов, — уверяет Анна Дивинская.