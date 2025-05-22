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Еда Обзор В ярославские магазины завезли первую клубнику. Где найти ягоды подешевле — обзор

В ярославские магазины завезли первую клубнику. Где найти ягоды подешевле — обзор

Осторожно, во многих местах цены кусаются!

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22 комментария
Сколько стоит клубника в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСколько стоит клубника в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сколько стоит клубника в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В мае на прилавках ярославских магазинов начали появляться ягоды. Первой в сезоне традиционно завезли клубнику. В сравнении с 2024 годом цены на лакомство заметно выросли. Чтобы изучить цены на клубнику, мы зашли в сетевые магазины, ларьки и на рынок, а также посмотрели предложение в доставке из гипермаркета.

«Пятерочка»

Уже традиционно в торговых точках сезон клубники начинается в мае. В зависимости от размера магазина может меняться количество ягод на прилавках и цена за лоток. Например, в «Пятерочке» в торговом центре «Флагман» на Республиканской 100 грамм клубники обойдется в 99 рублей, без скидки — 111 рублей. В точке на Свободы, 34, — 79 рублей за 100 грамм, без скидки по карте — 129 рублей.

В «Пятерочке» во Флагмане клубника стоит 99 рублей по скидке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «Пятерочке» во Флагмане клубника стоит 99 рублей по скидке | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
А в магазине на Свободы, 34, цена уже другая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА в магазине на Свободы, 34, цена уже другая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Магнит»

Из четырех магазинов «Магнит» в центре Ярославля клубника нашлась только в одном — супермаркете в «Доме Моды». Продается она в коробках по 349 рублей за 250 грамм.

Ягоды выращены в России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯгоды выращены в России | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ягоды выращены в России

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«ВкусВилл»

Во «ВкусВилле» пока не так много лотков с клубникой. В одной точке может быть целая полка, а в другой лишь коробка на 250 грамм. Цены такие: ягоды из Армении по 357 рублей за контейнер весом 250 грамм, клубника из Краснодара стоит 898 рублей за кило.

Во многих магазинах ягоды разобрали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВо многих магазинах ягоды разобрали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Кило краснодарской клубники продается за 898 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКило краснодарской клубники продается за 898 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фруктовый ларек

Еще одно место, где продают клубнику, — ларек с фруктами и овощами. К примеру, ягодами торгуют в точке на улице Угличской, 3. Стоимость — 769 рублей за килограмм.

Такие ларьки можно найти в каждом районе города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТакие ларьки можно найти в каждом районе города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Клубника продается на развес и в готовых контейнерах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКлубника продается на развес и в готовых контейнерах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Угличский рынок

В поисках ароматных ягод мы также заглянули на Угличский рынок. В торговых рядах клубнику продают по 1200 рублей за килограмм. В палатках на улице — 700 рублей за кило.

На рынке стоимость ягод варьируется от 700 до 1200 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа рынке стоимость ягод варьируется от 700 до 1200 рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Клубнику продают не только внутри рынка, но и на территории вокруг павильона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКлубнику продают не только внутри рынка, но и на территории вокруг павильона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Арбузная» лавка

С приходом теплой погоды на улицах города стали появляться «арбузные» лавки. Прилавки в разных точках города завалены ящиками с ягодами, стоимость — 750 рублей за кило.

«Арбузная» лавка стоит возле ТЦ&nbsp;«Флагман» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Арбузная» лавка стоит возле ТЦ&nbsp;«Флагман» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Привезена клубника из Краснодара | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПривезена клубника из Краснодара | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Доставка из гипермаркета

А что в гипермаркетах? В доставке из «Ленты» и «Глобуса» стоимость на ароматное лакомство варьируется:

  • в «Ленте»: 250 грамм ягод — 338 рублей, без скидки — 508 рублей;

  • в «Ленте»: 350 грамм — 783 рубля, без скидки — 895 рублей;

  • в «Глобусе» лоток клубники 250 грамм — 341 рубль;

  • в «Глобусе»: 1 килограмм — 1099 рублей.

Ягоду можно купить в доставке | Источник: Приложение доставки «Купер»Ягоду можно купить в доставке | Источник: Приложение доставки «Купер»
Клубнику продают в контейнерах | Источник: Приложение доставки «Купер»Клубнику продают в контейнерах | Источник: Приложение доставки «Купер»
В «Глобусе» 250 грамм клубники обойдется в 341 рубль | Источник: Приложение доставки «Купер»В «Глобусе» 250 грамм клубники обойдется в 341 рубль | Источник: Приложение доставки «Купер»
+1
Кило стоит больше тысячи | Источник: Приложение доставки «Купер»Кило стоит больше тысячи | Источник: Приложение доставки «Купер»
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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
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Клубника Цены на ягоды Цены
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Комментарии
22
Sebastyan
22 мая, 09:15
клубника?? в мае???!🤣🤣🤣 представляю какая "вкусная"!!!!
281832383
22 мая, 21:36
у нас выросла вкусная и много , продавать - совесть не велит . деткам в прошлом году хотели отдать , в детсад , так нас прогнали .
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