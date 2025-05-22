В ярославские магазины завезли первую клубнику. Где найти ягоды подешевле — обзор

Сколько стоит клубника в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В мае на прилавках ярославских магазинов начали появляться ягоды. Первой в сезоне традиционно завезли клубнику. В сравнении с 2024 годом цены на лакомство заметно выросли. Чтобы изучить цены на клубнику, мы зашли в сетевые магазины, ларьки и на рынок, а также посмотрели предложение в доставке из гипермаркета.

«Пятерочка»

Уже традиционно в торговых точках сезон клубники начинается в мае. В зависимости от размера магазина может меняться количество ягод на прилавках и цена за лоток. Например, в «Пятерочке» в торговом центре «Флагман» на Республиканской 100 грамм клубники обойдется в 99 рублей, без скидки — 111 рублей. В точке на Свободы, 34, — 79 рублей за 100 грамм, без скидки по карте — 129 рублей.

«Магнит»

Из четырех магазинов «Магнит» в центре Ярославля клубника нашлась только в одном — супермаркете в «Доме Моды». Продается она в коробках по 349 рублей за 250 грамм.

Ягоды выращены в России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











«ВкусВилл»

Во «ВкусВилле» пока не так много лотков с клубникой. В одной точке может быть целая полка, а в другой лишь коробка на 250 грамм. Цены такие: ягоды из Армении по 357 рублей за контейнер весом 250 грамм, клубника из Краснодара стоит 898 рублей за кило.

Фруктовый ларек

Еще одно место, где продают клубнику, — ларек с фруктами и овощами. К примеру, ягодами торгуют в точке на улице Угличской, 3. Стоимость — 769 рублей за килограмм.

Угличский рынок

В поисках ароматных ягод мы также заглянули на Угличский рынок. В торговых рядах клубнику продают по 1200 рублей за килограмм. В палатках на улице — 700 рублей за кило.

«Арбузная» лавка

С приходом теплой погоды на улицах города стали появляться «арбузные» лавки. Прилавки в разных точках города завалены ящиками с ягодами, стоимость — 750 рублей за кило.

Доставка из гипермаркета

А что в гипермаркетах? В доставке из «Ленты» и «Глобуса» стоимость на ароматное лакомство варьируется:

в «Ленте»: 250 грамм ягод — 338 рублей, без скидки — 508 рублей;

в «Ленте»: 350 грамм — 783 рубля, без скидки — 895 рублей;

в «Глобусе» лоток клубники 250 грамм — 341 рубль;

в «Глобусе»: 1 килограмм — 1099 рублей.