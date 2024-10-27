Эти 8 продуктов вы зря считали полезными: врачи рассказали, что с ними не так

8

За восхитительным вкусом какао в темном шоколаде скрывается вредный для почек кадмий. Да, по сравнению с другими вредными тяжелыми металлами (например, с мышьяком) он не такой ужасный, но воздействие кадмия в течение длительного времени даже в небольших количествах может быть опасным, так как он накапливается в организме. А нашему организму, как выяснили исследователи, нужно от десяти до тридцати лет, чтобы переварить кадмий. Воздействие избыточного количества кадмия через пищу оказывает значительное влияние на здоровье почек, нарушая реабсорбцию в фильтрующем элементе почек.

Кроме того, чем меньше в шоколаде какао и чем больше сахара и наполнителей, тем скорее стремится к нулю вся его польза. Ароматизаторы, стабилизаторы и красители повышают, например, риск раковых заболеваний и патологий внутренних органов.

Грозит иммунитету и большое количество шоколада, пусть даже самого качественного. Кофеин в больших дозах приводит к тахикардии, тревогам и повышенному давлению. Мужчинам-сладкоежкам стоит помнить, что из-за поедания плиток и батончиков в большом количестве начинают разрастаться ткани желез и нарушаются половые функции. Кроме того, повышается уровень глюкозы в крови — прямая дорога к ожирению.

— Со временем снижается чувствительность организма к инсулину, глюкозы в крови становится так много, что она не усваивается и не попадает в клетку, которая начинает голодать. В ответ на это человек ест еще больше сладкого, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Нарушается углеводный обмен, появляется недостаток микроэлементов, например хрома, а на десерт — еще и психологическая зависимость из-за того, что сладкое приводит к выработке гормона удовольствия — серотонина. Чрезмерное употребление сладкого приводит не только к углеводной зависимости, но и к ожирению, сахарному диабету.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.